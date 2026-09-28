Orquesta Sinfónica Punta Cana en Congreso de Neonatología

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PUNTA CANA.– La Orquesta Sinfónica de Punta Cana, perteneciente a El Sistema Punta Cana, tuvo una destacada participación en la apertura del III Congreso Internacional de Neonatología, celebrado en el Hotel Aqua de Punta Cana, con la presencia de especialistas e invitados nacionales e internacionales.

La agrupación, integrada por 48 niños y jóvenes músicos y dirigida por la profesora Kalani Paredes, inició su presentación con el Himno Nacional de la República Dominicana, en una interpretación marcada por la solemnidad, disciplina y orgullo patrio.

UN REPERTORIO QUE RESALTÓ LA IDENTIDAD MUSICAL

El programa continuó con el “Danzón n.º 2”, del compositor mexicano Arturo Márquez, una obra caracterizada por su riqueza rítmica y fuerza interpretativa, y concluyó con “El merengue del primero”, pieza que resalta la alegría y la identidad de la música dominicana.

Paredes destacó que interpretar el Himno Nacional ante un público internacional representó una experiencia de gran responsabilidad y emoción para los jóvenes músicos.

Explicó que la preparación requirió disciplina, constancia y especial atención a aspectos técnicos como la afinación, el balance y la articulación. La selección del repertorio, agregó, permitió mostrar diferentes facetas de la agrupación, al combinar la riqueza de la música mexicana con la energía de los ritmos dominicanos.

MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE FORMACIÓN

La directora resaltó que la participación en eventos de esta naturaleza fortalece la confianza, responsabilidad y compromiso de los estudiantes, al brindarles la oportunidad de comprobar que su esfuerzo y preparación pueden llevarlos a escenarios de relevancia.

Paredes señaló que uno de los momentos más emotivos fue observar el orgullo y la concentración de los jóvenes durante la interpretación del Himno Nacional.

La participación en el congreso reafirma el crecimiento artístico de la Orquesta Sinfónica de Punta Cana y el papel de la educación musical en la formación integral de niños y jóvenes.

El Sistema Punta Cana, desarrollado por FUNEYCA, ofrece formación musical y acompañamiento integral a niños y jóvenes de Verón-Punta Cana, promoviendo valores como la inclusión, la disciplina y el trabajo colectivo.

“Tocamos corazones, cambiamos vidas”, es el lema que identifica esta iniciativa de formación artística y social.

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