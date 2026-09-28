Autoridad Portuaria anuncia remodelación del Puerto de LR

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LA ROMANA.– El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Alejandro Campos, anunció el inicio en octubre de los trabajos de remodelación y adecuación del Puerto de La Romana, durante un recorrido de supervisión por la terminal, como parte de un plan nacional de seguimiento a las infraestructuras portuarias.

Campos explicó que la obra fue adjudicada en agosto y que su ejecución comenzará formalmente una vez concluyan los trámites legales y las certificaciones correspondientes ante la Contraloría General de la República.

UNA OBRA VINCULADA A LA SEGURIDAD

El funcionario destacó que la intervención responde a una demanda histórica de diversos sectores y tiene entre sus principales objetivos fortalecer la seguridad y la coordinación con los organismos militares en la región Este.

“Esta es una obra muy esperada y sumamente importante. Más allá de las operaciones comerciales, el punto principal aquí es la seguridad”, afirmó Campos, quien resaltó el papel estratégico del puerto para las labores de prevención y control en la zona.

El seguimiento directo de los trabajos estará a cargo del director de Ingeniería de Apordom, Marlon Ramírez.

CRECIMIENTO TURÍSTICO Y ACTIVIDAD PORTUARIA

Campos resaltó el crecimiento económico y turístico de La Romana, así como las inversiones vinculadas al sector portuario.

Mencionó la ampliación de la terminal de cruceros de Central Romana, que permitirá recibir embarcaciones de la clase Oasis, además de acuerdos estratégicos con la línea MSC para nuevas inversiones en Isla Catalina.

También destacó la entrega del muelle de Catalina y el desarrollo de instalaciones complementarias donde se establecerá una dotación para supervisar las operaciones privadas y de transporte conforme al marco normativo.

APOYO DE LA ARMADA Y EL CESEP

El comandante general de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisóstomo Martínez, destacó la coordinación entre las instituciones responsables de proteger las costas nacionales.

Indicó que una infraestructura portuaria adecuada permitirá reforzar el patrullaje y las labores de prevención frente a amenazas en el litoral, además de contribuir a la seguridad de las actividades comerciales y turísticas.

El Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), bajo el mando del contraalmirante Segundo Ventura García, reafirmó su compromiso con el cumplimiento de los códigos internacionales de protección de buques e instalaciones portuarias.

El alcalde de La Romana, Eduardo Kery, agradeció al presidente Luis Abinader y a las autoridades portuarias por atender una demanda de años y sostuvo que la obra tendrá impacto en el comercio, las familias y la seguridad de la provincia.

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