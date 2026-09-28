Yankees y Red Sox se miden por séptima ocasión en playoffs GL

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NUEVA YORK.- Los New York Yankees y los Boston Red Sox volverán a partir de este martes a encontrarse en la postemporada de las Grandes Ligas, en lo que será la séptima serie de playoffs entre ambas franquicias.

La rivalidad entre Yankees y Red Sox es una de las más reconocidas del béisbol de las Grandes Ligas. Sus enfrentamientos de octubre han dejado algunos de los capítulos más recordados de la historia reciente de la MLB.

La primera confrontación de postemporada entre ambos equipos se produjo en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 1999, cuando Nueva York avanzó a la Serie Mundial.

Posteriormente se enfrentaron en la ALCS de 2003, en la histórica ALCS de 2004, además de las series de 2018 y 2021. El nuevo enfrentamiento se convertirá en el séptimo cruce de playoffs entre las organizaciones.

La serie de 2004 ocupa un lugar especial en la rivalidad, ya que Boston remontó una desventaja de 0-3 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana para eliminar a los Yankees y posteriormente conquistar la Serie Mundial.

Ahora, más de dos décadas después de aquella histórica confrontación, ambas organizaciones volverán a medir fuerzas en octubre, con una nueva oportunidad de escribir otro capítulo en una de las rivalidades más importantes del béisbol estadounidense.

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