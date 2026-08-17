País Posible busca estar entre 4 principales fuerzas políticas RD

Milton Morrison, presidente de País Posible, habló en un encuentro de su partido este 17 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de País Posible, Milton Morrison, reafirmó este lunes su respaldo al presidente Luis Abinader y anunció una nueva etapa de crecimiento y fortalecimiento territorial de la organización, con la meta de convertirse en una de las cuatro principales fuerzas políticas del país en las elecciones de 2028.

Morrison explicó que acordó con Abinader presentar su renuncia como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para dedicarse a tiempo completo a reorganizar el partido desde sus bases.

Aclaró que su salida del Gobierno no representa un distanciamiento del mandatario y ratificó la alianza de País Posible con Abinader y su compromiso con las transformaciones impulsadas desde 2020.

PASO DE LA CASILLA 16 A LA SIETE EN 2024

El dirigente recordó que País Posible pasó de la casilla 16 a la séptima posición en las elecciones de 2024 y sostuvo que el próximo objetivo es ubicarse entre las cuatro principales fuerzas políticas del país.

“Desde hoy retomo plenamente mis responsabilidades como presidente de País Posible. Vuelvo al territorio, a la militancia y, sobre todo, al encuentro con la gente”, afirmó.

Morrison presentó la iniciativa “Volvemos al Camino”, mediante la cual la dirigencia recorrerá los municipios para escuchar a la ciudadanía, identificar nuevos liderazgos y fortalecer las estructuras territoriales.

Aseguró que los recorridos no serán actividades simbólicas, sino jornadas destinadas a construir organización política y contacto directo con las comunidades.

APERTURA Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

País Posible anunció además una apertura hacia jóvenes, mujeres, profesionales, trabajadores, emprendedores y dominicanos de la diáspora.

Morrison destacó también la presencia internacional de la organización en la COPPPAL y su participación en espacios de cooperación política y económica entre América Latina y Asia.

“Hoy vuelvo a empezar, pero ya no de cero: con un partido, con una militancia, con una meta clara”, concluyó.

an/am