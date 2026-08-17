Aerolínea Haití emplea Boeing 737-400 para vuelos domésticos

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Puerto Príncipe, 17 ago.- La empresa haitiana ZED Airlines realizó un vuelo de prueba con aviones Boeing 737-400 para ampliar la ruta existente hoy entre Puerto Príncipe y Cabo Haitiano, la segunda ciudad del país.

Expertos locales consideraron «exitoso» el primer ensayo mediante ese tipo de naves estadounidenses con capacidad para 160 pasajeros, cuyos viajes conectan ahora a las dos principales ciudades haitianas, añadió el periódico Haití24.

Los vuelos mediante con aviones Boeing 737-400 refuerzan la capacidad de transporte de la ZED Airlines y amplían la estrategia para el traslado doméstico de pasajeros, declararon autoridades de la empresa.

La integración de estas nuevas naves -añadieron- aumentará también el número de pasajeros transportados, garantizará mayor espacio, comodidad y capacidad de equipaje, y mejorará la eficiencia del servicio ofrecido a los viajeros.

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