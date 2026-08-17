Ola calor afecta más 70 millones con récords temperaturas en EU

El episodio de calor se produce después de que Estados Unidos registrara en julio de 2026 el mes más caluroso desde que existen registros para los 48 estados continentales.

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MIAMI.– Más de 70 millones de personas permanecen este lunes bajo alertas por una intensa ola de calor que afecta el sur de Estados Unidos, especialmente Florida y varios estados fronterizos con México, donde se han registrado temperaturas récord y valores de hasta 46 grados Celsius.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que varias ciudades rompieron o igualaron récords de temperatura para esta época del año, entre ellas Miami y Fort Lauderdale, en Florida; Laredo, Borger y Austin, en Texas; Atlanta, Georgia; Raleigh y Charlotte, en Carolina del Norte, y Memphis, Tennessee.

Las autoridades meteorológicas prevén que las altas temperaturas continúen durante los próximos días en el sur y sureste del país, con máximas cercanas a los 38 y 40 grados Celsius. Sin embargo, la combinación de calor y humedad podría elevar el índice de calor hasta los 46 grados en algunas zonas.

LA MASA DE AIRE CALIENTE SE HACIA EL SUROESTE

La masa de aire caliente también se desplaza hacia el suroeste, donde se espera un nuevo incremento de las temperaturas entre este lunes y martes. En algunas áreas de Arizona, Nevada y California podrían alcanzarse valores de hasta 43 grados Celsius.

El episodio de calor se produce después de que Estados Unidos registrara en julio de 2026 el mes más caluroso desde que existen registros para los 48 estados continentales, con una temperatura promedio de 24,94 grados Celsius, según datos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

Las autoridades han exhortado a la población a extremar las precauciones ante el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor, especialmente entre adultos mayores, niños, personas con problemas de salud y quienes realizan actividades al aire libre.

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