BR dice ha intensificado impulso a sectores productivos de la RD

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Santo Domingo.- El Banco de Reservas ha fortalecido en el último año, bajo las directrices del doctor Leonardo Aguilera, el financiamiento al sector agropecuario, la vivienda y la industria de la construcción y ha adoptado medidas para dinamizar el mercado automotriz, según resalta un documento de esta institución estatal.

Expone que desde su llegada al Banreservas, en agosto de 2025, Aguilera ha orientado su administración a consolidar la entidad como un instrumento financiero al servicio del crecimiento económico, bajo criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad institucional.

Detalla que entre agosto de 2025 y julio de 2026, este banco ha desembolsado más de RD$282,430.2 millones en préstamos, de los cuales RD$135,349.7 millones, equivalentes al 47.9 %, fueron destinados a sectores productivos.

Estos recursos beneficiaron a 34,873 clientes vinculados a las mipymes, la agropecuaria, el comercio, la manufactura, el turismo, la vivienda y otras actividades de alto impacto en la economía nacional, agrega.

RESPALDO A LAS MIPYMES Y AL CAMPO

Uno de los principales ejes de la actual gestión ha sido el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, consideradas fundamentales para la generación de empleos y la dinamización de la actividad económica.

Manifiesta que la Expo Pymes Banreservas 2026 concluyó con financiamientos superiores a RD$17,200 millones, luego de recibir más de 25,000 solicitudes de crédito, dirigidos a capital de trabajo, expansión, modernización e inversiones productivas, mientras que la jornada también incluyó orientación financiera y acompañamiento empresarial.

Durante la segunda edición del Summit Mujer Pymes Banreservas, desarrollada junto a Mastercard, fueron anunciados RD$5,000 millones en nuevos financiamientos para pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

El Banco dice que el sector agropecuario también ha recibido atención prioritaria, pues le fueron destinados RD$12,000 millones al Programa de Pignoración de Arroz 2026-2027, a una tasa preferencial de 7 %, con el propósito de respaldar a productores y molineros. La iniciativa procura contribuir a la estabilidad de la producción arrocera, fortalecer la seguridad alimentaria y proteger una actividad de gran importancia económica y social para las comunidades rurales.

VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y APOYO A LA DIÁSPORA

Banreservas dice que la construcción y el acceso a la vivienda constituyen otro de los componentes relevantes de la gestión, pues la institución financió 700 apartamentos del residencial San José, en Santo Domingo Norte, dentro del Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz, mediante una inversión aproximada de RD$1,600 millones. También otorgó financiamiento por más de RD$117 millones para la adquisición de 60 apartamentos del proyecto Nuevas Esperanzas II, en Boca Chica.

Estos proyectos se suman a otros desarrollos habitacionales respaldados por el banco, entre ellos en Hato Nuevo, Pablo Mella Morales II y Ciudad Real Ecológica.

Manifiesta que la estrategia también ha incluido un mayor acercamiento a los dominicanos residentes en el exterior, particularmente mediante las ferias inmobiliarias internacionales. Resalta que las celebradas en Nueva York y Lawrence generaron financiamientos superiores a RD$5,118 millones y atendieron a 7,847 clientes.

Añade que en Madrid, la segunda Feria Inmobiliaria Banreservas alcanzó preaprobaciones por más de RD$3,798 millones, para un crecimiento de 111 % en el volumen de negocios respecto de la edición anterior. También fueron realizados desembolsos interinos superiores a RD$2,141 millones a constructoras participantes, agrega.

IMPULSO AL SECTOR AUTOMOTRIZ

El mercado automotriz también recibió un importante impulso durante el primer año de gestión de Aguilera, de acuerdo a lo informado. La Expomóvil Banreservas concluyó con financiamientos superiores a RD$8,653 millones y la venta de más de 3,800 vehículos, superando en más de RD$1,000 millones los resultados de la edición anterior.

Durante la jornada fueron recibidas solicitudes de financiamiento por más de RD$25,000 millones, y los financiamientos incluyeron vehículos nuevos, comerciales, usados, híbridos y eléctricos, destinados tanto a familias como a empresas y emprendedores.

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Dice que la gestión de Aguilera también ha acompañado proyectos de infraestructura considerados estratégicos para el desarrollo nacional, entre los cuales figuran la termoeléctrica Manzanillo Power Land, cuya construcción contó con un financiamiento conjunto de Banreservas y AFI Reservas por US$345 millones.