Trump amenaza bombardear Omán si afecta diálogo con Irán

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WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este lunes con bombardear Omán si el país del Golfo se interpone en las conversaciones con Irán destinadas a alcanzar un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz, en medio de la creciente tensión en la región.

La advertencia se produjo mientras Omán mantiene conversaciones con Teherán para establecer condiciones que permitan garantizar el tránsito seguro de buques comerciales por el estratégico estrecho, una vía fundamental para el transporte mundial de petróleo.

En declaraciones ofrecidas a Fox News, Trump afirmó que Estados Unidos emprendería acciones militares contra Omán si considera que el país obstaculiza sus objetivos relacionados con Ormuz.

LA AMENAZA AGREGA NUEVO ELEMENTO DE TENSION

La amenaza agrega un nuevo elemento de tensión a los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto con Irán, mientras Washington exige la reapertura del estrecho y Teherán mantiene una postura desafiante ante las condiciones estadounidenses.

Omán ha desempeñado un papel de mediador entre Estados Unidos e Irán y participa en las gestiones para alcanzar un entendimiento que permita restablecer el tránsito marítimo por el estrecho. El paso marítimo es considerado estratégico para el comercio energético internacional y su interrupción ha generado preocupación en los mercados.

La advertencia de Trump se produce además en momentos en que las negociaciones entre Washington y Teherán enfrentan dificultades y las autoridades iraníes han advertido sobre una posible escalada militar si fracasan los esfuerzos diplomáticos.

La situación mantiene en alerta a los mercados energéticos y a los países de la región, ante el riesgo de que una nueva escalada militar afecte el flujo internacional de petróleo y gas a través del estrecho de Ormuz.

of-am