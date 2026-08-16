SPM: PRD califica «desastrosa» gestión PRM y Luis Abinader

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SAN PEDRO DE MACORIS.- El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, calificó la gestión de gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) como «la más desastrosa de la vida pública nacional».

«El Gobierno del presidente Luis Abinader llega al segundo año de su actual período con un balance negativo, en el que los principales sectores vinculados al desarrollo, la producción y la calidad de vida han experimentado retrocesos», afirmó en también excanciller de la República.

Aseguró que el gobierno de Abinader «ha estado marcado por la incompetencia, la improvisación y la incapacidad para responder a las necesidades de la población».

CRÍTICAS A LA GESTIÓN

Cuestionó que, pese a los elevados presupuestos y al incremento del endeudamiento público, República Dominicana no haya recibido una inversión en infraestructura proporcional a los recursos disponibles. Asimismo, señaló retrocesos en áreas fundamentales y manifestó preocupación por el deterioro de la institucionalidad y la seguridad jurídica.

En materia agropecuaria, criticó el aumento de las importaciones de productos que, según afirmó, pueden producirse en el país, una política que consideró perjudicial para los productores nacionales, especialmente los de menor capacidad económica.

«Esta ha sido la más desastrosa gestión de gobierno de la vida pública de la República Dominicana. Este gobierno se ha caracterizado por un sello de incompetencia, de improvisación, de incapacidad, de corrupción, de narcotráfico y de no atender las verdaderas necesidades del pueblo dominicano», expresó Vargas durante un acto de juramentación en el local del PRD en San Pedro de Macorís, en el que juramentó a decenas de dirigentes, entre ellos Rafael Batista (Brini), quien se reintegró a la organización luego de haber respaldado la reelección de Abinader.

Sostuvo que el deterioro de las condiciones económicas y sociales ha provocado un creciente descontento y consideró que el país demanda una alternativa política distinta de cara a las elecciones de 2028.

Vargas estuvo acompañado de Héctor Guzmán, presidente ejecutivo del PRD; Carlos Dicló, secretario nacional de Organización; Henry Blanco, secretario nacional de Educación; Víctor Feliz, secretario nacional de Asuntos Municipales; Joel Díaz, presidente en el Distrito Nacional, y Víctor Garrido, secretario nacional de Asuntos Profesionales.

También estuvieron José Frías Constanzo, presidente provincial; Ramón Gómez, dirigente y aspirante a alcalde de San Pedro de Macorís; Mario Rosado, secretario general provincial; el regidor Daury Martínez, así como dirigentes provinciales, municipales y militantes.

jt-am