A días inicio escolar RD, 9,000 estudiantes aún no tienen cupo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- A una semana del inicio del año escolar 2026-2027, el Ministerio de Educación (Minerd) informó que alrededor de 9,000 estudiantes aún no tienen cupo en las escuelas públicas.

La cifra que contrasta con la estimación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), según la cual 474,000 podrían quedar fuera de las aulas.

«Esa cifra de alarma de niños fuera no es real en términos de cupo, en términos de cuántos niños dentro de la educación obligatoria están demandando un espacio en la escuela», manifestó la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker.

ZONAS DE MAYOR DEMANDA

Durante una entrevista en el programa El Sol de los Sábados, de ZOL 106.5 FM, Scheker aseguró que la proyección de la ADP no corresponde con la realidad y que la institución trabaja en la reubicación de los estudiantes para que no pierdan docencia.

Explicó que la falta de cupos se concentra en zonas de mayor generación de empleo, como el Gran Santo Domingo y áreas turísticas, donde se asienta la población que emigra del interior por motivos laborales.

«El caso de cupo se da en zonas muy específicas de demanda, que son zonas de crecimiento de una población que emigra del interior hacia las zonas donde hay más trabajo; sobre todo pasa en el Gran Santo Domingo y en Higüey», afirmó.

Para evitar que los 9,000 estudiantes queden fuera, el Minerd busca centros donde reubicarlos y facilitará autobuses del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE) para trasladarlos desde sus comunidades.

AULAS EN MANTENIMIENTO

Sobre los preparativos para el inicio de clases, previsto para el lunes 24 de agosto, Scheker indicó que los salones están siendo sometidos a mantenimiento. El Gobierno proyecta intervenir 1,500 aulas para la apertura del período 2026-2027.

PAGO DE INCENTIVOS DOCENTES

En cuanto al reclamo de la ADP por el pago de incentivos por la Evaluación de Desempeño Docente, la funcionaria dijo que el ministerio está en proceso de desembolso tras concluir la revisión de las reclamaciones.

«El proceso de evaluación docente implica varios aspectos; los docentes tuvieron que participar en seis etapas y evaluaciones distintas. Todos estos procesos se terminaron a final de junio y, por tanto, hay que consolidar las distintas calificaciones», explicó.

Señaló que se creó una falsa expectativa de pagar a solo un mes de culminado el proceso y que en los próximos meses se iniciará el desembolso. Atribuyó la demora a la cantidad de docentes evaluados, más de 110,000 maestros.