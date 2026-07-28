Sismo magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y deja 50 heridos

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TOKIO.- Un sismo de magnitud 7,1 se registró este martes en la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El movimiento telúrico fue seguido por numerosas réplicas que han mantenido en alerta a la población.

Al menos 50 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas en la ciudad de Hikawa, informó la cadena NHK.

ALERTA DE TSUNAMI Y DAÑOS

Tras el movimiento, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, se emitió una alerta de tsunami de hasta un metro de altura para los mares de Ariake y Yatsushiro, que posteriormente fue levantada.

El temblor se sintió en toda la isla de Kyushu, presentando menor intensidad en los lugares alejados del epicentro. En las ciudades de Yatsushiro y Uki, el terremoto causó el derrumbe de varios edificios y de un puente, además de incendios y daños en una autopista.

MILES SIN LUZ Y TRENES SUSPENDIDOS

Tras el temblor, alrededor de 40.000 hogares quedaron sin electricidad, según informó la compañía de energía Kyushu Electric Power, citada por Reuters.

Además, la empresa ferroviaria JR Kyushu, que da servicio a toda la isla, suspendió sus servicios, incluidos los trenes de alta velocidad.

jt-am