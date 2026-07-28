Sismo magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y deja 50 heridos

TOKIO.- Un sismo de magnitud 7,1 se registró este martes en la prefectura japonesa de Kumamoto, en la isla de Kyushu. El movimiento telúrico fue seguido por numerosas réplicas que han mantenido en alerta a la población.
Al menos 50 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas en la ciudad de Hikawa, informó la cadena NHK.
ALERTA DE TSUNAMI Y DAÑOS
Tras el movimiento, que tuvo una profundidad de 10 kilómetros, se emitió una alerta de tsunami de hasta un metro de altura para los mares de Ariake y Yatsushiro, que posteriormente fue levantada.
El temblor se sintió en toda la isla de Kyushu, presentando menor intensidad en los lugares alejados del epicentro. En las ciudades de Yatsushiro y Uki, el terremoto causó el derrumbe de varios edificios y de un puente, además de incendios y daños en una autopista.
MILES SIN LUZ Y TRENES SUSPENDIDOS
Tras el temblor, alrededor de 40.000 hogares quedaron sin electricidad, según informó la compañía de energía Kyushu Electric Power, citada por Reuters.
Además, la empresa ferroviaria JR Kyushu, que da servicio a toda la isla, suspendió sus servicios, incluidos los trenes de alta velocidad.
jt-am
MIREN ESO, 7,1 DE LA ESCALA RICHTER LA MISMA FUERZA DEL TERREMOTO DE VENEZUELA Y NO HAY 20 MUERTOS HASTA AHORA SOLO 50 HERIDOS, ESO HUBIESE SUCEDIDO EN VENEZUELA Y TODOS ESOS MILES DE MUERTOS ESTUVIESEN VIVOS PERO POR PURA POLITIQUERÍA DE LA IZQUIERDA COMUNISTA SE FUERON A QUE LOS CHINOS CON DISQUE SU MEJOR TECNOLOGÍA LE CONSTRUYERAN SUPER RÁPIDO LOS EDIFICIOS DISQUE PARA DEMOSTRAR SUPERIORIDAD Y MIREN EL DESASTRE, COMUNISTAS DEL DIA.BLO!
LO ENTENDERÍA SI HUBISES SIDO UN HAITÍ, HASTA AQUI MISMO QUE NO TENEMOS LA BILLONADA QUE LE ENTRO A VENEZUELA CUANDO EL BOOM PETRÓLERO QUE LE PERMITIÓ A CHAVEZ CRE.AR PETRO CARIBE, ERAN CIENTOS DE MILES DE MILLONES DE DOLARES OSEA QUE RECURSOS HABÍA DEMÁS PERO CABEZA JAMAS Y ESO QUE SOLO DOS AÑOS ANTES DE CHAVEZ TOMAR EL PODER VENEZUELA TUVO OTRO TERREMOTO CON 90 MUERTOS Y MUCHOS HERIDOS Y TENIAN LOS RECURSOS Y EN VEZ DE HABLAR CON LOS JAPONESES SE FUERON A HABLAR CON LA PORQUERIA DE POTENCIA PICA POLLO COMUNISTA CHINA POR POLITIQUERÍA, PREFIRIERON TIRARSE POR… Leer mas »