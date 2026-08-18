Juan Ramón Gómez Díaz: tenaz impulso TV de RD (OPINION)

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Mi interés por la televisión dominicana ha decrecido significativamente en los últimos años, al punto de que en los momentos hogareños de reposo me entretengo solamente mirando you tube y escarbando en su gran contenido. Desconozco, por tanto, que está ocurriendo en la amplísima oferta televisiva del país, ahora con canales normales, de UHF y de Telecable, muchos en el interior.

Sin embargo, recientemente me vi obligado -durante una estadía de dos semanas en la ciudad de Nueva York- a conectar mi vista y pensamiento con uno de los canales principales dominicanos, que se ve por el sistema de cable en esa urbe llena de compatriotas.

Me refiero a Telemicro Internacional, planta con sede de buen tamaño frente al emblemático parque Independencia, en lo que fue centro neurálgico de la añeja Santo Domingo.

Esa conexión, que no estaba planificada cuando llegué al apartamento en El Bronx de una amiga de infancia que me acogió calurosamente, me causó sorpresa, permitió apreciar aspectos positivos ignorados por mi y me dejó convencido de que Telemicro constituye un enorme esfuerzo empresarial por mantener viva y con buen nivel una estación de televisión de primer orden.

Dado que mi anfitriona octogenaria permanece con ese canal alrededor de doce horas al día, escuchando con un volumen muy elevado, pude ver prácticamente toda la programación, llamándome la atención muchas cosas.

Menú abundante

Por ejemplo, la variedad de programas, entre ellos los de entretenimiento, los de entrevistas y análisis de la situación nacional y los de noticias, apreciando en todos ecuanimidad, profesionalidad y apego a la moralidad.

Satisfacción especial me dieron los noticieros -cubriendo lo interesante de cada día, con reportes de todo el país (lo que significa preocupación por las provincias), siguiendo en todo momento los lineamientos del librito periodístico. Recordé que en este renglón está el cerebro conductor de Domingo del Pilar, pulido hace tiempo en la escuela del vespertino El Nacional.

Le conferí buena puntuación a una sección en la que se exhiben videos cortos preparados y enviados por ciudadanos, exponiendo asuntos coloridos de la calle, entre ellos problemas y necesidades.

Lo que se transmite en Nueva York, según he averiguado, condensa material televisivo de las tres vertientes en Santo Domingo del Grupo de Medios Telemicro. Los nombres formales son Telemicro canal 5, Telecentro canal 13 y Digital 15.

Creo que el grupo, nacido en un local muy pequeño de la avenida San Martín esquina 30 de marzo, debe tener más de 25 años de existencia y me asombra -motivado por el movimiento de personas que veo en pantalla- la inmensa cantidad de personas empleadas. Evidentemente que es sustancial fuente de trabajo y que su nómina de pago debe ser muy abultada, provocando sudores para cumplir con ella.

Encomiable

La televisión, aquí y en todo el mundo, está amenazada por las redes sociales, que le resta seguidores, por lo que el esfuerzo de mantener vivos y luminosos estos canales en Santo Domingo debe merecer reconocimiento público.

Juan Ramón Gómez Díaz, con quien apenas he cruzado palabras y hace mucho tiempo, ha sido especie de lámpara que brilla y arde en el sector de la televisión dominicana y su dedicación plena a este proyecto, venciendo dificultades, lo hacen acreedor a un puesto sobresaliente en el templo de las comunicaciones nacionales.

josepimentelmunoz@hotmail.com

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