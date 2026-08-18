Miriam Cruz conquista el Latin Music Tours con un espectáculo

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Desde su entrada al escenario, este 17 de agosto del 2026, la Diva conectó con el público.

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PUNTA CANA.- La celebración de los 25 años del Latin Music Tours vivió uno de sus momentos más vibrantes con la presentación de Miriam Cruz, quien conquistó el escenario del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana con un espectáculo cargado de energía, elegancia y puro merengue.

La artista dominicana presentó el mismo show que recientemente llevó con éxito al Velódromo de Venezuela, una propuesta diseñada para grandes escenarios y que combina sus principales éxitos con una producción visual y coreográfica de alto nivel.

Miriam Cruz fue la segunda artista en subir al escenario durante la jornada, acompañada por una orquesta de impecable sonido y un cuerpo de bailarines que aportó dinamismo a cada interpretación.

UNA PROPUESTA ESCÉNICA INNOVADORA

Cada canción cuenta con una coreografía propia y una identidad visual definida. Sombreros, palos de inspiración africana, güiras y otros elementos de utilería se integran a las actuaciones, mientras pantallas, luces, animaciones y dramatizaciones complementan la propuesta.

La producción convierte cada tema en una experiencia diferente, creando una narrativa escénica en la que la artista, los músicos y bailarines interactúan constantemente con los recursos audiovisuales.

CONEXIÓN CON EL PÚBLICO

Desde su entrada al escenario, La Diva conectó con el público y reafirmó por qué continúa siendo una de las figuras femeninas más importantes y respetadas del merengue dominicano.

Su potente presencia escénica y un repertorio que forma parte de la memoria musical de varias generaciones mantuvieron a los asistentes disfrutando y bailando durante toda su actuación.

La presentación en el Latin Music Tours reafirmó la evolución artística de Miriam Cruz y su apuesta por llevar el merengue a escenarios nacionales e internacionales mediante producciones innovadoras, dinámicas y visualmente atractivas, demostrando que la vigencia del género puede renovarse sin perder su esencia.

an/am

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