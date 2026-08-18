Altice reconoce a 52 hijos de colaboradores por excelencia

El CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, junto a parte de los niños premiados, este 17 de agosto del 2026.

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SANTO DOMINGO.- Altice Dominicana celebró una nueva edición de su programa “Excelencia Académica”, mediante el cual reconoció a 52 niños y jóvenes, hijos de colaboradores de la empresa, por su destacado desempeño y compromiso con los estudios.

La iniciativa reafirma el valor que la compañía otorga a la educación como herramienta para impulsar el desarrollo de las nuevas generaciones y contribuir al bienestar de las familias de sus colaboradores.

Durante la ceremonia, el CEO de Altice Dominicana, Danilo Ginebra, destacó el papel de las familias en la formación de los estudiantes y valoró el esfuerzo de padres, madres y tutores para apoyar su crecimiento académico.

“Hoy reconocemos el esfuerzo y la dedicación de estos niños y jóvenes, pero también celebramos a las madres, padres y tutores que cada día crean las condiciones para que puedan concentrarse en aprender, crecer y perseguir sus sueños”, expresó Ginebra.

TRES CATEGORÍAS

Los reconocimientos fueron entregados en las categorías “Nuestro Pequeño Soñador”, correspondiente a primaria; “Explorador del Conocimiento”, para estudiantes de secundaria; y “Conquistador de Sueños”, destinada a graduados que iniciarán estudios universitarios.

Los homenajeados recibieron premios tecnológicos para apoyar su proceso de aprendizaje. Asimismo, Altice otorgó la Beca a la Excelencia Académica a los estudiantes con mayor desempeño en cada categoría.

Uno de los momentos destacados fue el testimonio de Kamila Holguín Pineda, ganadora de una beca en 2025, quien regresó un año después para compartir su experiencia.

Actualmente, Holguín estudia Marketing con concentración en Estrategia Digital en la PUCMM y realiza una pasantía en Altice.

Con este programa, la empresa busca continuar promoviendo el mérito académico, el aprendizaje y las oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.

an/am