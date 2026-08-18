TSA termina contratos Falcondo tras 7 décadas de explotación

El tribunal puso fin este 17 de agosto del 2026 a los contratos suscritos en 1956 y 1969.

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SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó la terminación de los contratos de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), poniendo fin a casi siete décadas de explotación de los yacimientos de Quisqueya I, tras determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales.

La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), en representación del Estado dominicano, y dispuso la terminación de los contratos suscritos en 1956 y 1969, correspondientes a una extensión de 22,392 hectáreas ubicada entre las provincias La Vega y Monseñor Nouel.

La decisión está contenida en la sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026.

Entre los elementos considerados por el tribunal figura la paralización de las operaciones productivas de Quisqueya desde el 17 de noviembre de 2023, según una certificación de la Dirección General de Minería.

Además, Falcondo no presentó los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024.

OBLIGACIONES ECONOMICAS Y LABORALES

El TSA también estableció incumplimientos vinculados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales, así como con la entrega de información técnica exigida por la legislación.

El tribunal consideró que estas faltas comprometían obligaciones fundamentales de la concesión, entre ellas explotar efectivamente los recursos otorgados por el Estado y mantener informadas a las autoridades sobre las operaciones.

Asimismo, determinó que la inactividad afectaba el interés general relacionado con el aprovechamiento de los recursos mineros nacionales, por lo que los incumplimientos tenían gravedad suficiente para justificar la terminación de los contratos.

an/am