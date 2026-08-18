SNS destaca avances de la Red Pública de Salud actual gestión

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SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, destacó los avances alcanzados en la Red Pública de Salud durante el Gobierno del presidente Luis Abinader, con énfasis en infraestructura, equipamiento, tecnología y ampliación de servicios especializados.

El funcionario informó que el SNS ha realizado 118 intervenciones hospitalarias, remozado más de 1,100 Centros de Primer Nivel de Atención y equipado 307 establecimientos con tecnología médica renovada.

INTERVENCIONES HOSPITALARIAS

Landrón señaló que entre enero y agosto de 2026 fueron entregados 14 hospitales remozados, con readecuación de áreas y ampliación de servicios de Emergencias, con el objetivo de fortalecer la capacidad hospitalaria y mejorar las condiciones de atención.

Entre los principales avances figura también la implementación del modelo APS-RISS en Cibao Sur, como experiencia piloto para integrar los distintos niveles de atención y aumentar la capacidad resolutiva desde las comunidades.

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

Hasta julio de 2026, los hospitales públicos ofrecieron 29,904,972 servicios, mientras el Primer Nivel registró 6,438,374, para un total superior a 36.3 millones de servicios en siete meses.

La producción incluye más de 18.5 millones de pruebas de laboratorio y 2.8 millones de estudios de imágenes.

La red dispone actualmente de 43 tomógrafos y 66 mamógrafos, incluidos 38 equipos instalados durante la actual gestión. Además, cuatro centros públicos cuentan con tecnología de tomosíntesis y mamografía tridimensional 3D.

La Red Nacional de Trauma pasó de tres a cinco hospitales especializados, con la incorporación de centros en Azua e Higüey. También están en construcción unidades en San Cristóbal, Mao y Sosúa.

El SNS resaltó, además, el fortalecimiento de la Red Nacional de Helipuertos para agilizar el traslado de pacientes críticos hacia centros especializados.

an/am