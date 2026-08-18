Feller Rate ratifica calificación AAA para Seguros Reservas

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SANTO DOMINGO.– La calificadora de riesgo Feller Rate ratificó la calificación de solvencia “AAA” de Seguros Reservas S.A., manteniendo sus perspectivas estables, de acuerdo con su informe correspondiente a agosto de 2026.

La evaluación se sustenta en el sólido respaldo de su casa matriz, el Banco de Reservas de la República Dominicana, así como en el fuerte perfil de negocios de la aseguradora y su satisfactorio desempeño financiero individual.

Feller Rate también valoró la experiencia del equipo directivo, la estructura organizacional y la capacidad comercial y operacional de Seguros Reservas, que se mantiene entre las principales compañías del mercado asegurador dominicano.

La calificadora destacó, además, los adecuados niveles de solvencia, liquidez y resguardos patrimoniales de la empresa, así como su capacidad para cumplir oportunamente con sus obligaciones.

Las perspectivas estables consideran igualmente la solidez de los respaldos de inversión y liquidez de la aseguradora, sus mecanismos de reaseguro y el patrimonio contingente.

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez Veras, afirmó que la ratificación constituye un respaldo a la gestión financiera y operacional de la compañía.

“Esta ratificación de Feller Rate constituye un respaldo a la solidez financiera, la disciplina de gestión y la capacidad de Seguros Reservas para continuar creciendo de manera sostenible”, expresó.

Valdez Veras agregó que la empresa continuará fortaleciendo su propuesta de valor, con énfasis en el servicio, la innovación y la gestión de riesgos.

Con esta ratificación, Seguros Reservas reafirma su compromiso con una gestión prudente, el fortalecimiento de su posición financiera y el desarrollo de soluciones de seguros para personas, empresas y sectores productivos de la República Dominicana.

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