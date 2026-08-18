Exposición “La ciudad que nos habita” de Nohian Collection

La exposición, del maestro José Cestero, fue presentada este 17 de agosto del 2026.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– Con un posicionamiento que, en pocos meses, ha contribuido a redefinir el mapa del turismo de lujo en Santiago y a consolidar su propuesta como un auténtico hotel-galería, Nohian Collection presentó la exposición “La ciudad que nos habita”, del maestro José Cestero.

La llegada de esta muestra a los espacios de Nohian Collection constituye un acontecimiento destacado para la agenda cultural de la Ciudad Corazón, al reunir una selección de obras de uno de los grandes referentes de las artes plásticas dominicanas.

La exposición rinde tributo a José Cestero, figura histórica y emblemática del colectivo Arte y Liberación, formado en la Escuela Nacional de Bellas Artes, y quien fue reconocido con el Premio Nacional de Artes Plásticas.

Las obras exhibidas pertenecen al acervo de su más importante coleccionista, Rafael Delmonte (Titi), bajo la dirección crítica y conceptual de Luis Córdova y con diseño museográfico de Rafael Delmonte Ruiz.

La muestra reúne pinturas inspiradas en espacios y símbolos de la ciudad de Santo Domingo, entre ellos el Parque Colón, la Casa del Tostado y la Catedral Primada de América, además de sus reconocidas reinterpretaciones caribeñas de personajes y escenas de Don Quijote y Las Meninas.

UNA EXPERIENCIA CULTURAL DENTRO DEL HOTEL

“La ciudad que nos habita” permanece abierta al público, visitantes y huéspedes en las áreas de exposición de Nohian Collection, en Santiago de los Caballeros.

“Más que exhibir piezas, Nohian Collection ha integrado las artes visuales como parte esencial de su identidad, convirtiendo la experiencia de alojamiento en una experiencia sensorial única. En cada uno de sus tres niveles, pasillos, suites y áreas comunes, los huéspedes y visitantes transitan por un itinerario museográfico vivo que reúne una amplia representación temática, generacional y conceptual de las artes plásticas dominicanas”, destacó Luis Córdova.

Con esta propuesta, Nohian Collection fortalece su apuesta por integrar el arte, la cultura y la hospitalidad como elementos distintivos de su oferta, al tiempo que convierte sus espacios en un escenario permanente para la difusión y valoración del patrimonio artístico dominicano.

an/am