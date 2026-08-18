FP pide medidas correctivas que garanticen renovación cédula

En una instancia depositada ante la JCE este 17 de agosto del 2026, Crespo reiteró la disposición de FP de contribuir con la transparencia del proceso.

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SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó preocupación por el proceso de renovación de la nueva cédula de identidad y electoral por parte la Junta Central Electoral (JCE).

El delegado político de la FP ante la JCE, Manuel Crespo, solicitó al organismo adoptar medidas que garanticen el derecho al sufragio de los ciudadanos habilitados y el cumplimiento del calendario de las elecciones de 2028.

Planteó realizar una evaluación integral del proceso de renovación y entrega del documento, con especial atención a los centros de baja afluencia y a los dominicanos residentes en el exterior.

En una instancia depositada ante la Secretaría General de la JCE, Crespo reiteró que la organización opositora está dispuesta a contribuir con la transparencia del proceso y al fortalecimiento del sistema democrático.

ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES

Asimismo, propuso adoptar medidas extraordinarias para eliminar las barreras de acceso en el exterior, mediante la revisión del sistema de citas y la ampliación de jornadas y capacidades de atención.

Crespo pidió establecer un protocolo especial, con fechas definidas, para atender a adultos mayores y ciudadanos que enfrenten dificultades relacionadas con su Registro Civil.

También recomendó revisar los procedimientos aplicados ante discrepancias entre la cédula y el acta de nacimiento, a fin de evitar que inconsistencias registrales se conviertan en obstáculos desproporcionados para obtener el documento.

PARTIDOS DEBEN CONOCER REGLAS TÉCNICAS

La FP solicitó además revisar los requisitos para cambios de recintos o colegios electorales cuando estos no impliquen modificación de la residencia ni de la identidad registral.

Igualmente, planteó que los partidos sean informados sobre los criterios técnicos y jurídicos utilizados para asignar electores a los colegios, especialmente respecto al límite operativo de 550 ciudadanos frente al umbral legal de 600.

Finalmente, Crespo propuso establecer un mecanismo permanente de diálogo y seguimiento con los partidos sobre el avance de la renovación de la cédula y sus posibles efectos en el Registro Electoral y las elecciones de 2028.

an/am