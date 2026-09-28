Presidente encabeza reunión sobre seguridad ciudadana

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SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader encabezó una nueva reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana durante la cua l fueron evaluadas acciones de las autoridades y nuevas medidas dirigidas a fortalecer la prevención del delito en la República Dominicana.

El encuentro tuvo lugar en el Club de Oficiales del la Policía Nacional. Participaron funcionarios civiles, mandos militares y policiales, y fiscales de distintas provincias.

Estuvieron los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, y de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea, mayor general Enmanuel Marcelino Souffront Tamayo; el director de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester.

También, el presidente de la DNCD, vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández; Mu-Kien Adriana Sang Ben, presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional; representantes del Consejo Nacional de Drogas, Digesett, Politur, Sistema 911, Policía Escolar y Dinnaf.

dh/am/sp