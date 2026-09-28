Prisión preventiva y arresto domiciliario por caso Senasa

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SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permamente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, envió a ocho personas a prisión preventiva por su presunta vinculación con la segunda fase del caso de estafa millonaria al Seguro Nacional de Salud (Senasa), denominado Senasa 2.0 u Operación Cobra 2.0-A.

Los enviados a prisión son Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Juan Henry Poueriet y Wander Manuel Díaz Encarnación, quienes cumplirán la medida en la cárcel de Las Parras, así como Isabel Heredia Vallejos, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez y Laura Altagracia Santana Evangelista, quienes serán recluidas en Najayo Mujeres.

En tanto, 15 personas deberán cumplir arresto domiciliario. Se trata de Lucreisy Polanco Núñez, Martha María Saldaña Saldaña, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Marcelino Eusebio Figuereo, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Víctor Felipe Rodríguez García, Luz Esther Reyes Durán, Alberto Batista Cruz, Heidy Coronado Paulino, Engels Federico Díaz Mendoza, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.

Para José Luis Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltre, el tribunal dispuso impedimento de salida del país, presentación periódica y el pago de una garantía económica.

Un total de 27 personas están involucradas en esta investigación.

FRAUDE MILLONARIO

El Ministerio Público investiga una presunta estructura que habría defraudado fondos públicos millonarios mediante el cobro de servicios médicos no realizados, suplantación de identidad de afiliados y vulneración de las bases de datos de Senasa.

La investigación surgió tras una denuncia presentada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, durante la gestión de Santiago Hazim, por irregularidades en autorizaciones de servicios médicos.

Según el expediente de 525 páginas presentado por el Ministerio Público, la supuesta red habría gestionado falsas aprobaciones de cirugías, consultas y procedimientos ambulatorios mediante el call center de Senasa, utilizando datos de afiliados con bajo uso del seguro e identidades ficticias.

dh/a/sp