Freddy Peralta busca llevar a Rays a Serie Mundial de Beisbol

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ST. PETERSBURG, Florida.– El lanzador dominicano Freddy Peralta será el abridor de los Tampa Bay Rays en el sexto partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana frente a los Guardianes de Cleveland, en un encuentro en el que el conjunto de Tampa tendrá la oportunidad de sellar su clasificación a la Serie Mundial.

La designación fue confirmada por el dirigente Kevin Cash, quien volverá a confiar en el derecho dominicano para uno de los compromisos más importantes de la temporada. Los Rays llegan al encuentro con ventaja de 3-2 en la serie al mejor de siete partidos. <Cite refs={[«turn636515search2″,»turn636515search4»]}/>

Peralta viene de protagonizar una destacada actuación en el segundo partido de la serie, cuando lanzó seis entradas en blanco y condujo a Tampa Bay a una victoria por 3-1 sobre Cleveland, contribuyendo a igualar entonces el enfrentamiento.

Además, el dominicano trabajó como relevista en el cuarto encuentro, en el que retiró a dos bateadores sin permitir carreras, demostrando su disposición para contribuir al equipo en diferentes funciones durante la postemporada. <Cite refs={[«turn636515search1″,»turn636515search2»]}/>

Tampa Bay busca su boleto a la Serie Mundial

El sexto partido está programado para este lunes en el Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida. Una victoria colocaría a los Rays en la Serie Mundial, mientras que un triunfo de Cleveland obligaría a disputar un séptimo y decisivo encuentro. <Cite refs={[«turn636515search4»]}/>

Por su parte, los Guardianes afrontarán el compromiso con ajustes en su estrategia de pitcheo, debido a que su abridor Gavin Williams no estará disponible para trabajar con tan poco descanso. El equipo de Cleveland contempla recurrir a su cuerpo de relevistas para intentar extender la serie. <Cite refs={[«turn636515search2″,»turn636515search4»]}/>

La responsabilidad de Peralta será mantener el control desde el montículo y ofrecer una salida de calidad que permita a Tampa Bay acercarse a su objetivo de conquistar el campeonato de la Liga Americana.

El dominicano tendrá así una nueva oportunidad de demostrar su valor en el escenario más exigente del béisbol de las Grandes Ligas, con la posibilidad de convertirse en una pieza clave en el camino de los Rays hacia la máxima cita de la temporada.

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