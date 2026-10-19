Teatro Rodante abrirá con obra sobre la poeta Salomé Ureña

imagen
El Teatro Rodante Dominicano inaugurará el IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) con la puesta en escena de Aquí a la sombra, Salomé

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.- El Teatro Rodante Dominicano inaugurará el IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) con la puesta en escena de Aquí a la sombra, Salomé, una propuesta contemporánea que explora la vida y el legado de la poeta y educadora dominicana desde una perspectiva poética y sensorial.

Las funciones serán el jueves 22 y viernes 23 de octubre, a las 7:00 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La presentación conmemorará el natalicio de Salomé Ureña, nacida el 21 de octubre de 1850, y rendirá homenaje al actor Stuart Ortiz, integrante de la compañía y miembro original del montaje, fallecido el pasado 1 de julio.

La obra cuenta con dirección artística de Indiana Brito, codirección de Jozze Sánchez y dramaturgia de Robelitza Pérez. El elenco está integrado por Paloma Palacios, Madeline Abreu y la propia Pérez. La composición e interpretación musical en vivo están a cargo de José Andrés Molina.

Lejos de una biografía convencional, la producción combina actuación, movimiento contemporáneo y música para abordar temas como la memoria, la enfermedad, la maternidad, la educación y la patria.

Mediante el diálogo entre el cuerpo, la palabra y el sonido, la propuesta invita a reflexionar sobre la dimensión humana de Salomé Ureña y la vigencia de su pensamiento en la historia cultural dominicana.

El Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el FENATE organizan esta apertura como parte de las actividades conmemorativas dedicadas a la destacada figura de las letras nacionales.

 

dh/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios