Teatro Rodante abrirá con obra sobre la poeta Salomé Ureña

El Teatro Rodante Dominicano inaugurará el IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) con la puesta en escena de Aquí a la sombra, Salomé

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SANTO DOMINGO.- El Teatro Rodante Dominicano inaugurará el IX Festival Nacional de Teatro (FENATE 2026) con la puesta en escena de Aquí a la sombra, Salomé, una propuesta contemporánea que explora la vida y el legado de la poeta y educadora dominicana desde una perspectiva poética y sensorial.

Las funciones serán el jueves 22 y viernes 23 de octubre, a las 7:00 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La presentación conmemorará el natalicio de Salomé Ureña, nacida el 21 de octubre de 1850, y rendirá homenaje al actor Stuart Ortiz, integrante de la compañía y miembro original del montaje, fallecido el pasado 1 de julio.

La obra cuenta con dirección artística de Indiana Brito, codirección de Jozze Sánchez y dramaturgia de Robelitza Pérez. El elenco está integrado por Paloma Palacios, Madeline Abreu y la propia Pérez. La composición e interpretación musical en vivo están a cargo de José Andrés Molina.

Lejos de una biografía convencional, la producción combina actuación, movimiento contemporáneo y música para abordar temas como la memoria, la enfermedad, la maternidad, la educación y la patria.

Mediante el diálogo entre el cuerpo, la palabra y el sonido, la propuesta invita a reflexionar sobre la dimensión humana de Salomé Ureña y la vigencia de su pensamiento en la historia cultural dominicana.

El Ministerio de Cultura, la Dirección General de Bellas Artes y el FENATE organizan esta apertura como parte de las actividades conmemorativas dedicadas a la destacada figura de las letras nacionales.

dh/am