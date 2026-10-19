FMI destaca logro económico RD; proyecta crecimiento 4.6 %

El ministro Magín Díaz durante su participación este lunes en la reunión del FMI y Banco Mundial en Tailandia.

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BANGKOK, Tailandia.– El Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró positivamente el desempeño de la economía dominicana en 2026, pese a la incertidumbre global provocada por los conflictos geopolíticos, y destacó las medidas adoptadas por el Gobierno mediante el Plan Anticrisis para enfrentar sus efectos.

La valoración se produjo durante un encuentro de alto nivel del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, con la participación del ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, y representantes de gobiernos y bancos centrales de América Latina y el Caribe.

PLAN ANTICRISIS Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Durante la reunión, los participantes destacaron el crecimiento acumulado de 4.5 % registrado por la economía dominicana entre enero y septiembre de 2026, así como las medidas contempladas en la Ley 30-26 sobre Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional.

La legislación incluye incentivos para empresas y contribuyentes, además de disposiciones recaudatorias destinadas a financiar parte del incremento de los subsidios dirigidos a los sectores más vulnerables.

Díaz señaló que la política económica enfrenta desafíos por las altas tasas de interés, los cambios en la política arancelaria estadounidense y el encarecimiento de los derivados del petróleo.

No obstante, consideró que la coyuntura representa una oportunidad para reducir gradualmente los subsidios generalizados y fortalecer la focalización de las ayudas sociales, sin descuidar objetivos estratégicos como el aumento de la productividad y la agilización de los permisos para impulsar la inversión privada.

PROYECCIONES ECONÓMICAS, AGENDA BILATERAL Y FINANCIERA

En su informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO), el FMI proyectó un crecimiento de 4.6 % para República Dominicana al cierre de 2026, por encima del promedio latinoamericano de 2.3 %. Panamá sería la única economía centroamericana con una expansión superior, estimada en 5 %.

Durante las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial, celebradas del 12 al 18 de octubre en Bangkok, Díaz sostuvo encuentros con directivos de organismos multilaterales, representantes del Tesoro estadounidense, bancos internacionales de inversión y agencias calificadoras de riesgo.

Las conversaciones abordaron las perspectivas macroeconómicas, la disciplina fiscal y el fortalecimiento de los controles tributarios, con el propósito de consolidar la confianza internacional en la economía dominicana.

an/am