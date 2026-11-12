EU: Demócratas piden claridad por presunto espionaje chino

WASHINGTON 12 Nov.- El líder del partido Demócrata en el Senado y jefe ‘de facto’ del partido, Chuck Schumer, ha exigido a la Administración Trump que aclare toda la presunta trama de espionaje chino que rodea a la dimisión del ya ex consejero delegado del gigante informático Nvidia, Jensen Huang, quien debería comparecer también ante el Congreso para explicar lo sucedido.

Huang ha sucumbido a días de presión y anunciado este jueves su dimisión tras una infidelidad con una presunta espía china y en medio de un desplome de las acciones de la compañía. Para Schumer, la dimisión de Huang ni mucho menos representa el punto y final de esta historia. «A pesar de la dimisión de Jensen Huang, el Congreso debe a Huang y otros en Nvidia que aclaren cómo pueden haber puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos», ha manifestado en redes sociales el que será, con casi toda probabilidad, líder de la mayoría demócrata en el inminente Congreso estadounidense.

Además, «la administración Trump también debe responder por lo que hizo una vez que se enteró de la relación de Huang con un presunto activo de inteligencia chino», ha añadido Schumer, quien tiene sus propias preguntas, para empezar.

«¿Se les dijo a los funcionarios del gobierno que no investigaran debido a la relación de Trump con el señor Huang? ¿Qué sabía Trump cuando invitó personalmente al señor Huang a bordo del Air Force One?», ha cuestionado Schumer.

«Los estadounidenses», ha añadido, «merecen estar seguros que aquellos que están en lo más alto del poder anteponen por encima de todo a Estados Unidos, por delante de los resultados económicos y sus amistades personales».

Tras la dimisión de Huang, Colette Kress, actual vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de Nvidia, ha asumido el mando de manera temporal hasta que se complete el proceso de sucesión, al mismo tiempo continuará desempeñando sus funciones. El consejo de administración ha comenzado ya la búsqueda de un sustituto, que tendrá en cuenta candidatos tanto internos como externos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que el ex consejero delegado de Apple, Tim Cook, debería tomar las riendas de la compañía para llenar el vacío dejado por el directivo.

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