Defensor del Pueblo respalda tribunales móviles en cárceles

SANTO DOMINGO.- El defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, respaldó la propuesta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero, de reactivar los tribunales móviles en los centros penitenciarios con mayor población carcelaria para agilizar los procesos judiciales y reducir los aplazamientos.

Explicó que la iniciativa ayudará a descongestionar las cárceles y a fortalecer el sistema de justicia, al permitir que los procesos se conozcan en plazos razonables y con respeto a las garantías de las partes.

MANDATO CONSTITUCIONAL

Recordó que el artículo 69 de la Constitución establece el derecho a una justicia oportuna, al debido proceso y a ser oído dentro de un plazo razonable, mandato que protege tanto a las víctimas como a las personas procesadas.

«El paso decisivo será traducir esta iniciativa en coordinación institucional, menos aplazamientos y decisiones oportunas, con pleno respeto a la independencia judicial», sostuvo.

JUSTICIA OPORTUNA

Indicó que los tribunales móviles representan una mejora para el funcionamiento judicial y que el país necesita instituciones que respondan con rigor, eficiencia y humanidad.

«Una justicia que llega a tiempo fortalece la autoridad del Estado, protege la dignidad humana y construye paz social», subrayó.

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