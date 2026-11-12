Anuncia Gobierno congelará combustibles hasta 7 de enero

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Abinader junto a Lovatón y Paliza, durante el encuentro este jueves en el Palacio Nacional con representantes de los sectores productivos.

SANTO DOMINGO.-El presidente Luis Abinader anunció que el Gobierno mantendrá congelados los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio semanal no supere los RD$1,500 millones, como parte de las medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias ante la volatilidad de los mercados internacionales.

Durante un encuentro en el Palacio Nacional con representantes de los sectores productivos, el mandatario informó que los subsidios destinados a contener las alzas de los combustibles podrían alcanzar los RD$50,000 millones al cierre de este año.

SECTORES PRODUCTIVOS RESPALDAN LAS MEDIDAS

Abinader explicó que la decisión busca reducir el impacto de las tensiones internacionales, especialmente del conflicto en Irán y la región del Golfo Pérsico, sobre los precios de la energía y la economía dominicana.

Los representantes empresariales respaldaron las medidas y se comprometieron a contribuir a la estabilidad de los precios y garantizar el abastecimiento de alimentos durante las festividades navideñas.

PAN MANTENDRÁ SUS PRECIOS

Issachar Burgos, de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina (UMPIH), informó que el pan popular mantiene sus precios desde 2022 y que existe la posibilidad de conservarlos durante todo 2027.

Asimismo, aseguró que la tradicional telera navideña estará disponible en cantidades suficientes y al mismo precio de años anteriores.

José Radhamés Bruno, presidente de la UMPIH, agradeció el respaldo gubernamental y destacó los esfuerzos conjuntos para evitar aumentos en este alimento básico.

ABASTECIMIENTO 

Iván García, de la Federación Dominicana de Comerciantes, informó que habrá unos 25 millones de unidades de pollo para atender la demanda navideña, además de suficiente disponibilidad de huevos y carne de cerdo.

Indicó que la pierna de cerdo se comercializa a RD$130 la libra y que los precios del arroz permanecen estables.

Por su parte, Iván Mejía, presidente de la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), destacó el diálogo entre el Gobierno y el sector privado para garantizar productos de calidad a precios justos.

TRANSPORTE MARÍTIMO SIN CONTRATIEMPOS

Jaak Rannik, de la Asociación de Navieros, aseguró que las rutas marítimas mantienen sus itinerarios habituales y que el abastecimiento de mercancías para Navidad no debería presentar inconvenientes.

También destacó una ligera reducción de los fletes internacionales, que contribuye a estabilizar los costos del transporte de mercancías.

an/am

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Cesar
Cesar
17 minutos hace

Claro el petróleo bajó, que abuso, tanto que criticaban en oposición

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El cholo
El cholo
19 minutos hace

Hay vemos el cabezón que mas se quejaba cuando el pld subía los combustible y ahora ******** todo esta bien, pero para ti ,6 años sin pagar combustible eso si es bueno con una tarjeta gratis

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Rlopez
Rlopez
35 minutos hace

Qué dijo la gran p*** la va a frisar, hasta el 7 de enero poro si la gasolina baja antes, qué pasa?

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El PopoLin
El PopoLin
42 minutos hace

Cuánto abuso Caco de Plomo

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elaturdido
elaturdido
45 minutos hace

los congelará los… precios de los diferentes… derivados del petróleo… en el tiempo… menos indicado… porque, supuestamente, la viabilidad… del tránsito del canal… del ayatolismo, ormuz… pueden ser solucionados… y así lo fuere… el petróleo se puede… vender a vaca muerta… el ayatolismo, ahora mismo… con trabas del… cacoe’muñeca, sin salida de este… desde los cabezas e’ trapos… tienen en abundancia… y no es correcto.

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elaturdido
elaturdido
41 minutos hace
Responder a  elaturdido

… mi conjetura, ahí o… este foro, tenemos… el más versado… en cuestiones geopolíticas… el autonombrado… el excelso geopolitólogo… uasdiano-comunista-fidelista… josé a. ramirez… cerebro infantil… en viejo barrial… que le gusta… el esclavismo… pero a distancia…

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Juan
Juan
54 minutos hace

Solo se que no entiendo.

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Juan
Juan
55 minutos hace

En Florida a bajado más de un dólar la gasolina. Aquí conviene que no la frisen. Porque si el petróleo baja la gasolina baja. Y ahora conviene que no la frisen porque la tendencia es que va a bajar.

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Ramon
Ramon
58 minutos hace

Para la calle a quemar goma y serrar el país asta enero abel si los políticos se mueren de hambre eso se llama un gobierno sin madres a ese narcotraficantes no le duele el pueblo dominicano

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Grano Duro
Grano Duro
1 hora hace

Después de subir los precios hasta las nubes este buen M…nazo promete dejarlo arriba.

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