Cuba critica al G7 por omitir «cruel impacto» boqueo EEUU

LA HABANA 12 Nov.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha criticado este jueves una declaración realizada recientemente por el G7 por omitir el «cruel impacto» del bloqueo y la «guerra económica» impuesta por el Gobierno de Estados Unidos contra el país caribeño.

«La reciente declaración de reunión de cancilleres del G7 omite la realidad del cruel impacto del bloqueo, la guerra económica y el cerco energético del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los Derechos Humanos del pueblo cubano y viola la soberanía de terceros Estados», ha afirmado el ministro en un mensaje difundido en redes sociales.

Así, ha afirmado que se trata de una política «genocida» que sí fue condenada «una vez más por la comunidad internacional recientemente en la Asamblea General Naciones Unidas». «En su lugar, el G7 opta por repetir falsos argumentos fabricados por Washington para justificar el criminal bloqueo», ha recalcado. «Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí», ha añadido.

Tras una reunión de dos días en París, los ministros de Exteriores del G7, integrado por EEUU, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, publicaron el miércoles una declaración en la que expresaron su «inquietud por la profunda crisis económica y las necesidades humanitarias» en Cuba, en la que no hicieron alusión al bloqueo.

No obstante, sí solicitaron «medidas concretas en favor de una gobernanza democrática multipartidista, de la libertad de prensa y de las libertades de expresión y de asociación». Además, pidieron un «diálogo constructivo».