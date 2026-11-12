ONU reporta mil asesinatos por bandas criminales en Haití

Puerto Príncipe, 12 nov.- Más de mil personas fueron asesinadas en Haití durante el tercer trimestre de este año y las bandas armadas continúan aterrorizando a la población, reportó hoy la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en este país (Binuh).

En un informe sobre la situación local, la Binuh expresó su preocupación por las sangrientas disputas territoriales, la violencia sexual y otros horrores, y alertó que se siguen cometiendo graves violaciones y abusos en toda el área metropolitana de Puerto Príncipe, así como en los departamentos de Artibonito y el Sureste.

«La magnitud de las masacres documentadas durante este período, particularmente en Kenscoff y otras localidades, nos recuerda la necesidad absoluta de fortalecer tanto los mecanismos de protección civil como la presencia del Estado en las zonas recientemente liberadas», señaló el jefe de la Oficina, Carlos Ruiz.

De acuerdo con la Binuh, entre julio y septiembre, al menos mil 167 personas murieron y 459 resultaron heridas, y las bandas fueron responsables de más del 45 por ciento de esos hechos, mientras que alrededor del cinco fue atribuido a grupos de autodefensa que atacaron a criminales y a sospechosos de colaborar con ellos.

El informe detalla que más de la mitad de las lesiones y decesos documentados ocurrieron durante operaciones terrestres o aéreas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad contra las bandas, en ocasiones con el apoyo de una empresa militar privada que utilizó drones.

Los grupos armados mantuvieron el control sobre barrios de esta capital, perpetraron asesinatos selectivos en represalia por las operaciones de seguridad y asesinaron a quienes se negaron a pagar extorsiones, acatar sus normas, o denunciaron los intentos por interferir en el proceso electoral, añade el texto.

Además, alerta que los miembros de esos grupos expulsados de barrios como Bel Air y La Saline, a principios de año, lograron recuperar gradualmente su presencia en dichas zonas, donde cometieron nuevos abusos.

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