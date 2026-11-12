Rusia afirma tropas en Ucrania harán interminable la guerra

Moscú hizo la advertencia tras la reunión este jueves de Putin con los enviados de Trump.

MOSCU.– Rusia advirtió este jueves que el despliegue de contingentes militares extranjeros en territorio ucraniano constituiría una «receta para una guerra interminable», en medio de los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para encontrar una salida al conflicto entre Moscú y Kiev.

La advertencia fue formulada por Yuri Ushakov, asesor de política exterior de la Presidencia rusa, al término del encuentro celebrado en Moscú entre el presidente Vladímir Putin y los enviados especiales del mandatario estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner.

EUROPA DEBE DEFINIR SI QUIERE PAZ O GUERRA

Ushakov sostuvo que los países europeos deben aclarar si realmente buscan poner fin a las hostilidades o pretenden prolongar el enfrentamiento. Según afirmó, sus acciones prácticas hasta ahora apuntan a la continuación de la guerra, particularmente por sus planes de desplegar tropas en Ucrania una vez concluido el conflicto.

El funcionario recordó que Moscú respalda la iniciativa estadounidense de establecer una nueva arquitectura de seguridad europea para el período de posguerra.

RUSIA INSISTE EN GARANTÍAS DE SEGURIDAD

El asesor señaló que Rusia ya había presentado en 2021 propuestas a Estados Unidos y la OTAN para limitar la expansión de la alianza militar y retirar armamento de las proximidades de sus fronteras. Indicó que esas exigencias deberán actualizarse a partir de las nuevas circunstancias geopolíticas.

Asimismo, aseguró que durante las conversaciones se examinó la posición del Gobierno ucraniano y acusó al liderazgo de Kiev de no estar interesado en terminar la guerra, porque ello implicaría convocar elecciones y arriesgarse a perder el poder.

NEGOCIACIONES CON WASHINGTON

El encuentro se produjo después de las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos celebradas los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi.

Putin agradeció a Trump por facilitar los contactos, mientras Witkoff calificó de positivo el ambiente de las negociaciones y consideró que el próximo intercambio de prisioneros constituye una señal de progreso diplomático.

an/am