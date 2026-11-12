Trump: «los demócratas son corruptos y yo lo contrario»

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves fuertes críticas contra el Partido Demócrata, al que calificó de corrupto y malvado, mientras aseguró que él representa exactamente lo contrario. El mandatario también denunció un supuesto esquema de corrupción y un presunto robo de grandes proporciones en estados gobernados por la oposición.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, Trump describió a los dirigentes demócratas como «uno de los grupos más corruptos y antiestadounidenses de la historia del país y del mundo».

ACUSA A LOS DEMÓCRATAS DE ENCUBRIR IRREGULARIDADES

El gobernante sostuvo que los líderes de la oposición mantienen una campaña de cuestionamientos contra su Administración con el propósito de desviar la atención de lo que calificó como un robo «tremendo y sin precedentes» en estados como Minnesota y California, controlados políticamente por los demócratas.

Sin embargo, Trump no presentó en su publicación pruebas ni detalles que permitieran verificar las acusaciones sobre las supuestas irregularidades denunciadas.

«LOS DEMÓCRATAS SON CORRUPTOS Y MALVADOS, Y YO SOY TODO LO CONTRARIO»

En su mensaje, el presidente también defendió su conducta personal y destacó que, según afirmó, es el único mandatario en la historia de Estados Unidos que ha renunciado a recibir su salario durante el ejercicio del cargo.

«En cualquier caso, los demócratas son corruptos y malvados, y yo soy todo lo contrario», expresó Trump, en una declaración con la que buscó marcar una clara diferencia entre su Administración y sus adversarios políticos.

LLAMA A LOS REPUBLICANOS A MANTENER LA CONFRONTACIÓN

El mandatario concluyó su publicación con un llamado a los republicanos para que mantengan una posición firme frente a sus adversarios demócratas y defendió la necesidad de continuar la confrontación política.

«¡Luchen duro, republicanos, o no les quedará un país!», escribió Trump.

Las declaraciones se producen en medio del enfrentamiento político entre la Casa Blanca y el Partido Demócrata, marcado por fuertes cuestionamientos sobre la gestión gubernamental y las diferencias entre ambas organizaciones.