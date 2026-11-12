Barahona: incendio reduce a cenizas más de 60 viviendas

Entre los afectados por el incendio ocurrido la noche de este miércoles figuran más de 60 menores.

BARAHONA.– Unas 60 viviendas quedaron reducidas a cenizas tras un voraz incendio que afectó la noche del miércoles los barracones de Javid, en Barahona, dejando a decenas de familias a la intemperie, entre ellas más de 60 niños, según estimaciones preliminares.

El siniestro se prolongó durante varias horas y consumió muebles, electrodomésticos, ropa, documentos personales y otras pertenencias de los residentes, muchos de los cuales llevaban décadas viviendo en el lugar.

FAMILIAS PERDIERON TODAS SUS PERTENENCIAS

La magnitud del fuego obligó a numerosas personas a abandonar sus hogares sin tiempo para rescatar sus bienes. Algunas buscaron refugio en casas de familiares, mientras otras pasaron la madrugada en iglesias evangélicas y construcciones cercanas.

Entre los afectados hay familias completas que perdieron sus viviendas, incluidos adultos mayores y niños pequeños. Las estimaciones comunitarias sitúan entre 60 y 65 las casas destruidas, aunque las autoridades realizan un levantamiento para establecer la cifra definitiva.

GOBIERNO DISPONE AYUDA PARA LOS DAMNIFICADOS

La gobernadora de Barahona, Oneida Féliz, informó que el presidente Luis Abinader dispuso asistencia para las familias afectadas y anunció que el Estado alquilará viviendas de manera provisional mientras se busca una solución habitacional definitiva.

Los damnificados comenzaron a recibir alimentos desde las primeras horas del jueves. Además, los Comedores Económicos suministrarán desayuno, almuerzo, cena y agua potable.

Las autoridades también contemplan ofrecer atención psicológica, especialmente a los niños que presenciaron la destrucción de sus hogares.

DIFICULTADES PARA COMBATIR EL FUEGO

La estrechez de los callejones dificultó el acceso de los bomberos y los vehículos de emergencia, situación que habría complicado las labores para controlar las llamas.

Los bloques cuatro y cinco del complejo quedaron completamente destruidos. El conjunto estaba compuesto originalmente por ocho bloques de 25 viviendas cada uno, aunque con el paso de los años se levantaron numerosas ampliaciones.

En las labores participaron bomberos de Barahona y unidades de organismos de socorro de varios municipios de la provincia.

Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el origen del incendio y se espera que las investigaciones determinen las causas del siniestro.

an/am