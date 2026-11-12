Proponen coalición opositora con Leonel para el año 2028

SANTO DOMINGO.- El presidente del movimiento AVANCEMOS, Carlos Amarante Baret, propuso conformar una gran coalición opositora encabezada por el expresidente Leonel Fernández para enfrentar al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en las elecciones de 2028.

El dirigente planteó integrar a partidos políticos y sectores sociales, populares, culturales y comunitarios en una alianza que presente candidaturas comunes en los niveles municipal, congresual y presidencial.

Amarante Baret consideró que la unidad debe superar las diferencias del pasado y concentrarse en una estrategia que permita a la oposición derrotar al oficialismo en primera vuelta.

“El voto útil, que será por centenares de miles en el 2028, se concentrará alrededor de quien puede ganar y, según lo que se observa, será en torno a Leonel, la FP y la Gran Coalición para ganar en Primera Vuelta que se está gestando de manera natural”, afirmó.

En un documento titulado “2028, Alianzas y Coaliciones, la unidad se construye integrando”, sostuvo que los partidos opositores tendrían mayores posibilidades de obtener representación si concurren con una boleta común, en lugar de presentar candidaturas individuales.

El exministro también recordó la experiencia de la alianza RESCATE RD, integrada por el PLD, la Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), cuyos resultados electorales no cumplieron las expectativas de sus promotores.

Por esa razón, abogó por construir un acuerdo con una estrategia diferente y acelerar las conversaciones, sin esperar los plazos legales del calendario electoral.

“Esto debe definirse muy pronto porque para nada ayudaría al propósito de la victoria esperar los plazos legales”, expresó.

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