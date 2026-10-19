Migración repatria en dos días 2,936 haitianos sin documentos

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SANTO DOMINGO.– Un total de 2,936 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular, incluidos adultos y menores acompañados por sus padres, fueron repatriados a Haití entre el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, luego de ser procesados por las autoridades migratorias dominicanas.

Las acciones formaron parte de los operativos de interdicción ejecutados a nivel nacional por la Dirección General de Migración (DGM), con el apoyo de organismos militares, policiales y especializados en seguridad fronteriza.

DETENCIONES EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

De acuerdo con los datos suministrados, durante el viernes 16 de octubre se registraron 1,794 retenciones, mientras que el sábado 17 fueron interceptadas 1,368 personas en situación migratoria irregular.

La mayor concentración de las intervenciones se produjo en el Gran Santo Domingo, Santiago, Dajabón, Elías Piña e Independencia, como parte del despliegue de las autoridades en distintas zonas del país.

En el Gran Santo Domingo, los operativos abarcaron sectores como Invivienda, Los Mina, Villa Mella, Herrera y Manoguayabo. En Santiago, las acciones se extendieron a los municipios de Tamboril, Puñal, Villa González y Navarrete.

INTERVENCIONES EN ZONAS AGRÍCOLAS Y TURÍSTICAS

El despliegue también incluyó provincias del Cibao y la región fronteriza, así como importantes polos turísticos, entre ellos Bávaro, Verón y Nisibón, en La Altagracia; además de La Romana, Puerto Plata y Samaná.

Las autoridades realizaron igualmente inspecciones en áreas agrícolas e industriales de las provincias Hato Mayor, El Seibo y otras localidades de la región Sur.

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL

En las labores participaron efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, junto con la Policía Nacional, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa).

Las operaciones se enmarcan en las acciones de control migratorio que desarrolla la DGM en diferentes puntos del territorio nacional.

an/am