El 57 % considera negativa la situación de la R. Dominicana

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SANTO DOMINGO.— El 57 % de los dominicanos considera negativa la situación actual del país y un 39.2 % cree que empeorará durante los próximos meses, según una encuesta de opinión pública realizada por ACD Media.

El estudio indica que un 37.3 % califica el panorama nacional como malo y un 19.7 % como muy malo. En contraste, un 40.6 % mantiene una valoración positiva.

La delincuencia y la inseguridad encabezan la lista de preocupaciones, con un 21.6 %, seguidas de la crisis económica, con un 19.3 %, y el alto costo de la vida, con un 10.4 %.

Al comparar la situación actual con la de hace cinco años, un 75.5 % considera que los precios de la canasta familiar han empeorado. Además, un 65.2 % percibe un deterioro en el servicio eléctrico y un 62.4 % en la seguridad ciudadana.

La gestión del presidente Luis Abinader recibe una valoración positiva del 50.1 %, frente a un 46.7 % negativa. Sin embargo, el desempeño de los funcionarios del Gobierno obtiene un 56.3 % de opiniones desfavorables y un 39.1 % favorables.

Respecto a la Policía Nacional, un 50.1 % expresa una opinión positiva y un 46.7 % negativa. No obstante, un 67.8 % rechaza las actuaciones policiales denunciadas por presuntos abusos de autoridad, uso excesivo de la fuerza y muertes durante intervenciones.

ACD Media realizó la encuesta del 9 al 11 de octubre, con una muestra de 1,200 personas y un nivel de confianza declarado del 95 %.

dh/am