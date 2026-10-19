Presentan querella dominicano y haitiano por tráfico migrantes

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MAO, Valverde, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) presentó una querella penal ante la Fiscalía del Distrito Judicial de Valverde contra un ciudadano dominicano y uno haitiano, quienes fueron arrestados en flagrante delito mientras presuntamente transportaban a tres ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular.

El arresto se produjo en el puesto de chequeo interagencial de Jicomé, ubicado en el municipio de Esperanza, durante una intervención realizada por agentes de la Dirección General de Migración y personal militar que participaba en el operativo.

Los señalados fueron identificados como David Zachary, de nacionalidad haitiana, quien portaba un carnet de permiso temporal de trabajo, y Jabian Acosta, de nacionalidad dominicana.

De acuerdo con el informe de la institución, ambos se desplazaban en un automóvil marca Suzuki, color blanco, en cuyo interior eran transportadas las tres personas extranjeras. Durante la intervención, las autoridades ocuparon el vehículo y otros equipos electrónicos vinculados al caso.

DGM formaliza querella y constitución en actor civil

La Dirección Jurídica de la DGM depositó formalmente la querella penal, acompañada de una constitución en actor civil, ante las autoridades del Ministerio Público en Valverde, con el propósito de que se realicen las actuaciones legales correspondientes.

Según la institución, los hechos atribuidos a los imputados podrían constituir violaciones a diversas disposiciones legales relacionadas con la migración irregular, los viajes ilegales, el tráfico ilícito de migrantes y la asociación de malhechores.

Entre las normativas citadas en el sometimiento figuran la Ley General de Migración núm. 285-04; la Ley núm. 344-98, sobre Viajes Ilegales; la legislación relativa al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y el artículo 73 de la Ley núm. 74-25, que instituye el Código Penal Dominicano.

Detenidos y evidencias quedaron bajo custodia

La Dirección General de Migración informó que los dos detenidos, el automóvil ocupado y los equipos electrónicos incautados fueron entregados bajo custodia militar al procurador fiscal titular del Distrito Judicial de Valverde, para los fines legales correspondientes.

El caso quedó a disposición del Ministerio Público, organismo responsable de continuar las investigaciones y determinar las actuaciones procesales pertinentes.

La intervención forma parte de las acciones de las autoridades para enfrentar las presuntas redes de traslado irregular de extranjeros y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes en materia migratoria en la República Dominicana.

of-am