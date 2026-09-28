Abinader y Collado inauguran ruta eléctrica en Ciudad Colonial

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SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron la Ruta de Electromovilidad de la Ciudad Colonial, un servicio de transporte eléctrico destinado a facilitar el desplazamiento de residentes y turistas por el centro histórico de Santo Domingo.

La iniciativa contempla cinco autobuses eléctricos con capacidad para 22 pasajeros cada uno, además de rampas de acceso, espacios para sillas de ruedas y asientos preferenciales. El recorrido tendrá una extensión de 12.4 kilómetros y contará con 31 paradas, de las cuales 17 estarán dentro de la Ciudad Colonial y 14 en áreas de su entorno.

Durante el acto, Abinader destacó que el proyecto se integra a las acciones desarrolladas por el Gobierno para renovar la infraestructura de la zona histórica y mejorar las condiciones para quienes viven, trabajan o visitan el área.

Collado resaltó el impacto de las intervenciones en la consolidación de la Ciudad Colonial como destino turístico y afirmó que “estas intervenciones y mejoras en nuestra Ciudad Colonial es un valor que se agrega a este histórico destino de Santo Domingo, patrimonio de la humanidad”.

La ruta incorpora infraestructura para la recarga de los vehículos y elementos destinados a garantizar su accesibilidad. La operación del servicio estará bajo responsabilidad de la OMSA, mientras el INTRANT tendrá a su cargo las funciones de regulación y supervisión.

El proyecto recibió una donación de más de RD$71 millones de la Unión Europea y financiamiento superior a RD$98 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recursos destinados a la adquisición de las unidades, adecuación de la estación de carga y asistencia técnica para la puesta en funcionamiento del corredor.

dh/am