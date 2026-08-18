Unos 1,900 recibieron atención médica de misión Amistad 2026

El operativo fue realizado por Ministerio de Salud y el Comando Sur de los EE. UU.

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LA VEGA.- Alrededor de 1,900 personas de esta provincia recibieron servicios médicos gratuitos durante la misión de cooperación sanitaria Amistad 2026, desarrollada del 3 al 14 de agosto por el Ministerio de Salud Pública y el Comando Sur de los Estados Unidos.

La jornada ofreció consultas de medicina general y familiar, odontología, oftalmología, pediatría, psicología y dermatología, además de orientación sobre prevención y cuidado de la salud.

Los servicios fueron brindados de manera conjunta por profesionales dominicanos y estadounidenses en los hospitales Regional Universitario Dr. Luis Morillo King y Municipal Dra. Almida García, donde también se realizaron acciones de capacitación e intercambio de experiencias clínicas.

El acto de clausura estuvo encabezado por la embajadora de Estados Unidos, Leah Campos; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; la gobernadora de La Vega, Luisa Jiménez, y la general de brigada del Comando Sur, Tara Nolan, junto a autoridades civiles y militares de ambos países.

FORTALECEN COOPERACIÓN SANITARIA

Campos destacó que la misión constituye una muestra concreta de la cooperación entre República Dominicana y Estados Unidos, al combinar asistencia directa con el fortalecimiento de las capacidades de los equipos médicos.

Atallah reafirmó la disposición de las autoridades dominicanas de continuar promoviendo este tipo de iniciativas, mientras Nolan resaltó que el principal resultado de Amistad 2026 fue el fortalecimiento de la confianza entre profesionales, instituciones y ambas naciones.

La misión fue liderada por las Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos (AFSOUTH), bajo el Comando Sur (SOUTHCOM), con el propósito de fortalecer la preparación médica operativa, intercambiar conocimientos y contribuir al desarrollo de las capacidades de los sistemas de salud de ambos países.

Al cierre participaron también autoridades municipales, del Ministerio de Defensa y funcionarios de Salud Pública.

an/am