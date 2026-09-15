Abinader anuncia monorriel de Santiago inicia pruebas octubre

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El monorriel de Santiago comenzará su etapa de pruebas en octubre próximo, como parte de la fase final del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, una de las principales obras de infraestructura y movilidad urbana que se ejecutan en la región del Cibao.

El proyecto fue presentado este lunes durante una edición de “LA Semanal”, realizada en Santiago, donde el presidente Luis Abinader y funcionarios vinculados a la iniciativa expusieron los avances alcanzados y las características del sistema.

Las autoridades señalaron que el proyecto forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la movilidad, impulsar la actividad económica y contribuir a la descentralización de las oportunidades de desarrollo en la región.

13 KILÓMETROS Y 14 ESTACIONES

El director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, Jhael Isa, explicó que la conceptualización del proyecto comenzó en septiembre de 2021, conjuntamente con la iniciativa Compromiso Santiago.

El monorriel tendrá una extensión de 13 kilómetros y contará con 14 estaciones, con trenes capaces de alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y una frecuencia estimada de 90 segundos entre unidades.

La infraestructura incluye 4,252 pilotes, 662 fundaciones, 716 columnas, 658 capiteles y 1,132 vigas, además de un patio-taller con 3.2 kilómetros de vías de servicio.

También contempla dos puentes sobre las cañadas de Gurabo y Nibaje, así como un túnel en trinchera de aproximadamente 500 metros destinado a proteger el entorno de la Zona Monumental.

INTEGRACIÓN CON OTROS MEDIOS

El monorriel será incorporado a un sistema integrado que también contempla un teleférico, siete corredores de autobuses y un sistema de bicicletas públicas.

Según las autoridades, en octubre comenzará la circulación de los trenes en la etapa de pruebas. A finales de año se prevé el inicio de las visitas guiadas, antes de la posterior entrada en operación comercial.

El sistema ha sido presentado como el primero de su tipo en Centroamérica y el Caribe.

TARIFA INTEGRADA

El esquema de operación contempla una tarifa integrada de RD$35, mediante la cual los usuarios podrán realizar conexiones entre el monorriel, los autobuses de la OMSA y el teleférico.

Las autoridades sostienen que este modelo permitirá facilitar los trasbordos y reducir el costo del transporte para trabajadores, estudiantes y otros usuarios del sistema.

CONEXIÓN CON EL CIBAO

El nuevo sistema conectará distintos puntos estratégicos de Santiago, desde Cienfuegos hasta Pekín, incluyendo zonas universitarias, áreas de actividad industrial y de zonas francas y el centro urbano.

La infraestructura también está concebida para facilitar la movilidad de personas procedentes de otras provincias del Cibao, entre ellas Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte y Hermanas Mirabal.

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