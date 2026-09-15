Abinader anuncia monorriel de Santiago inicia pruebas octubre

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El monorriel de Santiago comenzará su etapa de pruebas en octubre próximo, como parte de la fase final del Sistema Integrado de Transporte de Santiago, una de las principales obras de infraestructura y movilidad urbana que se ejecutan en la región del Cibao.
El proyecto fue presentado este lunes durante una edición de “LA Semanal”, realizada en Santiago, donde el presidente Luis Abinader y funcionarios vinculados a la iniciativa expusieron los avances alcanzados y las características del sistema.
Las autoridades señalaron que el proyecto forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la movilidad, impulsar la actividad económica y contribuir a la descentralización de las oportunidades de desarrollo en la región.
13 KILÓMETROS Y 14 ESTACIONES
El director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana, Jhael Isa, explicó que la conceptualización del proyecto comenzó en septiembre de 2021, conjuntamente con la iniciativa Compromiso Santiago.
El monorriel tendrá una extensión de 13 kilómetros y contará con 14 estaciones, con trenes capaces de alcanzar velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora y una frecuencia estimada de 90 segundos entre unidades.
La infraestructura incluye 4,252 pilotes, 662 fundaciones, 716 columnas, 658 capiteles y 1,132 vigas, además de un patio-taller con 3.2 kilómetros de vías de servicio.
También contempla dos puentes sobre las cañadas de Gurabo y Nibaje, así como un túnel en trinchera de aproximadamente 500 metros destinado a proteger el entorno de la Zona Monumental.
INTEGRACIÓN CON OTROS MEDIOS
El monorriel será incorporado a un sistema integrado que también contempla un teleférico, siete corredores de autobuses y un sistema de bicicletas públicas.
Según las autoridades, en octubre comenzará la circulación de los trenes en la etapa de pruebas. A finales de año se prevé el inicio de las visitas guiadas, antes de la posterior entrada en operación comercial.
El sistema ha sido presentado como el primero de su tipo en Centroamérica y el Caribe.
TARIFA INTEGRADA
El esquema de operación contempla una tarifa integrada de RD$35, mediante la cual los usuarios podrán realizar conexiones entre el monorriel, los autobuses de la OMSA y el teleférico.
Las autoridades sostienen que este modelo permitirá facilitar los trasbordos y reducir el costo del transporte para trabajadores, estudiantes y otros usuarios del sistema.
CONEXIÓN CON EL CIBAO
El nuevo sistema conectará distintos puntos estratégicos de Santiago, desde Cienfuegos hasta Pekín, incluyendo zonas universitarias, áreas de actividad industrial y de zonas francas y el centro urbano.
La infraestructura también está concebida para facilitar la movilidad de personas procedentes de otras provincias del Cibao, entre ellas Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Duarte y Hermanas Mirabal.
of-am
Esa obra está a medio talle. En la zona de la UCAMAIMA faltan columnas y capitales por terminar. Las estaciones 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, y 14 están sin terminar. El power rail solo está instalado hasta la estación 9. Cómo diablos van a probar el monorriel sin el power rail en las estaciones 10,11,12,14, y 14 que toma meses instalarlo?
El power rail no está instalado en las estaciones 10,11,12,13, y 14 y toma meses instalarlo. La estación 11 está por el suelo todavía, no se ha construido. Y como van a probar un monorriel con terminales sin construir?
SR. A ESTE SR VAMOS A TENER QUE INTERMARLO EN EL 28 COMO BAN A INAGURAL EL MONO RIEL ERN OCTUBRE CUANDO NI LOS RIELES ESTAN I NSTALADO Y DE 1800 VPLUMNAS QUE LLEVA SOLO SE HAN TERMINADO 950 O SE LAS MITAD HASTA CUYANDO ESTE PAIS VAZ ESTAR AGUANTANDO MENTIRAS DE ESTE SR.
Urgente
Atención abinader
Elimine el consejo unificado de las edes son botella
Elimine protecom son botella
Elimine superintendencia de electricidad son botella
Elimine las edes
Y
Nombre un director de LA NUEVA CORPORACIÓN DOMINICANA DE ELECTRICIDAD CDE
Abinader ni con 1000 hombre trabajando se pone a correr en el mes de octubre
ESTACIÓN 6 FALTA MUCHO
Las estaciones 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y 14 están sin terminar
Jajaja …una obra a medio talle que no tiene ni una sola estación terminada y disque lo van a poner a prueba. Que mediocridad. El power rail solo está instalado hasta la estación 9 que es La Estación Central, entonces como díablo van a poner a prueba un monorriel sin power rail en las estaciones 10, 11, 12, 13, y 14?
Buena noticia, ya salimos de todos los problemas de República Dominicana se acabó el hambre los haitianos todo es perfecto para él.
Noviembre de que años 20……
Eso ya lo he oído muchas veces