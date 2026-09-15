Kremlin critica la decisión de EE.UU. de militarizar el espacio

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MOSCU.- El Kremlin criticó este martes la decisión de Estados Unidos de militarizar el espacio y afirmó que debe estar libre del despliegue de cualquier tipo de armamento.

«Consideramos que el espacio debe estar libre de cualquier tipo de armamento. Y, por supuesto, en este sentido esperamos una amplia consolidación internacional para continuar trabajando y promover posiciones a favor de la desmilitarización total del espacio», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

El vocero destacó que Moscú seguirá promoviendo esta postura.

El comentario de Peskov tuvo lugar después de que el Gobierno de Estados Unidos confirmara este lunes por primera vez que cuenta con un arma ofensiva desplegada en la órbita terrestre.

El anuncio oficial fue realizado por el secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, durante la conferencia anual Aire, Espacio y Ciberespacio. El funcionario justificó el despliegue bajo el argumento de proteger a las tropas estadounidenses y defender a las fuerzas del país frente a eventuales «acciones hostiles de adversarios».

El reconocimiento marca un giro estratégico por parte de Washington, tras años de acusar a China y Rusia de ensayar maniobras ofensivas en el espacio mediante interferencias electrónicas o tecnología láser para poner en riesgo los satélites estadounidenses.