EU: Saab se declara culpable de lavado en gobierno de Maduro

Nicolás Maduro y Alex Saab en foto durante el gobierno de Maduro en Venezuela.

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MIAMI.- El empresario colombiano Alex Saab se declaró culpable este martes ante un tribunal federal de Miami de un cargo de conspiración para lavar dinero, relacionado con un esquema de corrupción vinculado al programa venezolano de alimentos subsidiados conocido como CLAP.

Saab, de 54 años, admitió su responsabilidad en una causa que, según las autoridades estadounidenses, se originó en contratos obtenidos entre 2015 y 2019 mediante sobornos a funcionarios venezolanos.

EMPRESAS FANTASMA Y TRANSFERENCIAS

De acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, Saab y otros involucrados utilizaron empresas fantasma, documentos falsificados y diversas operaciones financieras para transferir cientos de millones de dólares relacionados con contratos destinados a la adquisición de alimentos para el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Las autoridades estadounidenses sostienen que parte de los fondos terminó en cuentas bancarias de Estados Unidos. La investigación también vinculó posteriormente el esquema con operaciones relacionadas con la comercialización de petróleo de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN

El cargo por el que Saab se declaró culpable contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La sentencia será determinada por el tribunal federal correspondiente conforme al proceso judicial.

El caso se produce en un contexto de fuertes cambios políticos en Venezuela. Según la información difundida, Nicolás Maduro fue capturado en enero por un comando estadounidense y trasladado a Nueva York, donde permanece a la espera de juicio.

Saab fue detenido nuevamente en Caracas en febrero y posteriormente entregado a las autoridades estadounidenses por el Gobierno de Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. Su traslado a Estados Unidos se produjo el 16 de mayo.

El proceso judicial contra Saab continuará ahora con las actuaciones correspondientes antes de que el tribunal determine la sentencia.

an/am