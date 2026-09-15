Caricom estima «insuficientes» preparativos electorales Haití

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Puerto Príncipe, 15 sep.- La Comunidad del Caribe (Caricom) valoró de «insuficientes» los preparativos hoy en Haití para las próximas elecciones, cuya primera votación será el 13 de diciembre, según un comunicado de prensa.

El Grupo de Personalidades Eminentes (GPE) del organismo caribeño, expresaron, tras recorrer días atrás el país, su «preocupación sobre el registro de electores, los requisitos para participar en los comicios y la situación de inseguridad que sufre la población».

Los miembros del GPE obtuvieron esa información mediante reuniones «con una amplia gama de actores políticos y de la sociedad civil», durante su estancia en Haití del 2 al 9 de septiembre, precisa la declaración.

Las fuentes consultadas fueron representantes del sector privado, jóvenes, mujeres y organizaciones de defensa de los derechos humanos, así como responsables de instituciones públicas y líderes de la Fuerza de Represión de Pandillas.

Según el GPE, esta visita les permitió a sus expertos evaluar la situación política y el estado de los preparativos electorales del país, así como los avances para reactivar el proceso electoral, y los preparativos de partidos políticos para participar en los comicios.

«Sin embargo -subraya el comunicado- varios actores cuestionaron los nuevos requisitos burocráticos previstos en el Decreto Electoral modificado, algunos de ellos pesados y restrictivos».

Las preocupaciones planteadas -señala el GPE- comprenden la excesiva cantidad de documentos que los candidatos deben presentar al Consejo Electoral Provisional (CEP), junto a la lentitud del proceso de inscripción de electores.

Según el mecanismo exclusivo de la Caricom, «los actores políticos consultados consideran que las inscripciones avanzan de forma más lenta de lo previsto, en particular porque algunas regiones del país siguen fuera del control del Estado».

Los reclamantes consultados por las personalidades del organismo regional pidieron, además, «una mayor sensibilización de la opinión pública sobre el proceso electoral y la apertura de un mayor número de centros de inscripción para el registro de votantes».

Según el comunicado, mientras los partidos se esfuerzan por cumplir los requisitos para participar, «algunos piden modificar los procedimientos y las exigencias, lo cual podría conllevar al aplazamiento de la votación prevista para el 13 de diciembre».

Los miembros del GPE afirmaron que, pese a estas inquietudes, «los actores consultados expresaron su deseo de que se celebren elecciones justas, creíbles, imparciales e inclusivas».

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