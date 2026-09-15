Presidente anuncia RD$10,700 millones para obras en el Cibao

El presidente Luis Abinader, junto a la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro José Ignacio Paliza, despachan en Santiago.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente Luis Abinader reiteró este martes los planes del Gobierno para fortalecer la infraestructura y los servicios públicos de Santiago, con una inversión aproximada de RD$9,000 millones en la ampliación del Acueducto Cibao Central y otros RD$1,700 millones que serían destinados a mejorar la infraestructura hospitalaria de la provincia.

El mandatario explicó que las inversiones buscan garantizar que los servicios de agua potable y salud avancen de manera acorde con el crecimiento urbano, económico y social que experimenta Santiago.

AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO

La ampliación del Acueducto Cibao Central permitirá atender el incremento de la demanda de agua potable generado por el crecimiento de Santiago y extenderá sus beneficios a Licey al Medio, Tamboril y comunidades de la provincia Espaillat.

De acuerdo con lo informado por el presidente, los trabajos están previstos para comenzar en 2027, con un período estimado de ejecución de 24 meses.

Abinader ofreció las declaraciones durante un encuentro con empresarios de la Asociación de Mayoristas en Provisiones de Santiago (AMAPROSAN), en el que también participaron la vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza.

Paliza explicó que Santiago pasó de tener alrededor de 90 kilómetros cuadrados de huella urbana a 138 kilómetros cuadrados, un crecimiento de cerca de 50 kilómetros cuadrados asociado a nuevas edificaciones, negocios e inversiones.

RD$1,700 MILLONES PARA HOSPITALES

En materia de salud, Abinader informó que el Gobierno evalúa una inversión de aproximadamente RD$1,700 millones para intervenir varios centros hospitalarios de Santiago a partir de 2027.

Entre las instalaciones contempladas figuran el Hospital Presidente Estrella Ureña y el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, además de la ampliación del área de emergencias del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez.

El mandatario también anunció la construcción de un hospital de segundo nivel en el distrito municipal La Canela, así como el remozamiento del Hospital de Cienfuegos.

A estas obras se suma la construcción de un nuevo centro hospitalario en Pedro García, con el objetivo de acercar la atención sanitaria a los residentes de esa comunidad.

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