Dificultades de acceso limitan inscripción elecciones haitianas

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Puerto Príncipe, 15 sep.- Dificultades burocráticas de acceso en Haití a las oficinas del Consejo Electoral Provisional (CEP) limitan hoy el registro de votantes para las próximas elecciones, reportó el diario Le Nouvelliste.

Esas limitaciones para la primera votación el 13 de diciembre, que incluyen la mala señalización de las oficinas y la ausencia del personal, redujeron a 600 mil los ciudadanos inscritos hasta ahora, contra un estimado de cuatro millones, añadió el periódico.

El proceso está diseñado para que en solo unos tres minutos sea registrado un ciudadano en los centros de inscripción y votación, pero la realidad devela una situación distinta, agravada por las largas filas en algunos de ellos, asegura el periódico.

Muchos votantes -explica- tienen que abandonar algunos centros de votación por la falta de espacio y otras limitaciones físicas de esas oficinas para concentrarse y esperar su turno, mientras en otras el personal está ausente cuando llega la población.

Las dificultades más frecuentes son los centros cerrados sin previo aviso, funcionarios fuera de las oficinas, señalización insuficiente y falta en general de información, lo cual desalienta a los votantes, en especial a quienes aprovechan el fin de semana.

El registro, sin embargo, dura solo el tiempo del registro, comprendido el empleado para explicar el procedimiento de los sufragios a los electores, quienes solo deben presentar al CEP su comprobante de registro y el documento de identidad.

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