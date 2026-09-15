Puerto Plata recibe cuatro cruceros con 16,700 pasajeros

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PUERTO PLATA, República Dominicana.- La provincia de Puerto Plata recibió este martes, 15 de septiembre, cuatro cruceros de manera simultánea en las terminales turísticas Taíno Bay y Amber Cove, con un total de 16,714 pasajeros y 5,806 tripulantes, informó la Autoridad Portuaria Dominicana.

La entidad destacó que la llegada conjunta de las embarcaciones dinamiza la actividad turística y comercial de la provincia y fortalece el posicionamiento de Puerto Plata como uno de los principales destinos de cruceros de República Dominicana.

IMPACTO EN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, señaló que el crecimiento de la industria de cruceros genera oportunidades para las comunidades y sectores productivos vinculados con el turismo.

“Cada crucero que llega representa oportunidades para nuestra gente”, afirmó Campos, quien sostuvo que el objetivo es que el incremento de visitantes se traduzca también en empleos y mayor actividad comercial para las comunidades donde operan las terminales.

Tomando como referencia un gasto promedio estimado de US$100 por pasajero, los 16,714 visitantes podrían generar un movimiento económico potencial de aproximadamente US$1.67 millones durante la jornada. La estimación corresponde únicamente a los pasajeros y no contempla el consumo de los tripulantes.

CUATRO EMBARCACIONES

En la terminal turística Taíno Bay atracaron el Adventure of the Seas, procedente de Port Canaveral, con 3,739 pasajeros y 1,193 tripulantes, y el Celebrity Beyond, procedente de Miami, con 3,175 pasajeros y 1,419 tripulantes.

En tanto, en Amber Cove, en Maimón, llegaron el Mardi Gras, procedente de Grand Turk, con 5,547 pasajeros y 1,763 tripulantes, y el Carnival Vista, procedente de Port Canaveral, con 4,253 pasajeros y 1,431 tripulantes.

CRECIMIENTO DE LOS CRUCEROS

La jornada se produce en un contexto de crecimiento de la actividad de cruceros en Puerto Plata. Según los datos suministrados por la Autoridad Portuaria Dominicana, hasta agosto de 2026 Taíno Bay había recibido 800,680 visitantes y proyecta alcanzar alrededor de 1.22 millones de cruceristas al cierre del año.

Por su parte, Amber Cove contabilizaba 700,578 pasajeros entre enero y agosto, consolidando junto a Taíno Bay una parte importante de las operaciones de cruceros que recibe República Dominicana.

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