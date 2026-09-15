Argentina denuncia actividades petrolíferas ilícitas en Malvinas

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BUENOS AIRES 15 Sep.- El Gobierno de Argentina liderado por el presidente Javier Milei ha anunciado que se presentarán «nuevas denuncias» contra empresas e individuos que promuevan actividades petrolíferas ilícitas en las inmediaciones de las islas Malvinas sin permiso de Buenos Aires.

«Se presentarán nuevas denuncias contra empresas que estarían desarrollando actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en violación de la ley 26.659 que prohíbe la actividad petrolera en la plataforma continental argentina sin autorización. Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías», ha anunciado el portavoz del Gobierno, Adrian Ravier, en rueda de prensa.

Asimismo, ha indicado que Buenos Aires seguirá «utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de Argentina sobre las islas».

IMPUTAN EMPRESAS REINO UNIDO

El diario argentino ‘Clarín’ ha revelado que el fiscal Carlos Stornelli ha imputado este martes a directivos y accionistas de las empresas Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, de Reino Unido, por la presunta extracción de petróleo en aguas próximas a las Malvinas.

Esto se produce después de que la oficina del presidente Javier Milei informara en un comunicado la pasada semana que el ministro de Exteriores, Pablo Quirno, presentaría una denuncia penal contra las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

«La presentación de esta denuncia constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional», indicó en un comunicado.

El Ejecutivo argentino anunció más tarde «el inicio de procedimientos sancionatorios» contra «15 sujetos adicionales» que habrían violado las prohibiciones establecidas por la ley argentina, que se suman a «los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos», sin detallar nombres ni identidades concretas.

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