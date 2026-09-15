Cantautores de Cuba y RD se unirán concierto en La Romana

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 16 sep (Prensa Latina) El cantautor cubano Raúl Torres y los dominicanos José Antonio Rodríguez y Manuel Jiménez compartirán escenario el próximo viernes en La Romana, en el este del país, como parte del concierto «3 x todas las canciones», trascendió hoy.

El espectáculo tendrá lugar a las 20:00, hora local, en el Auditorio Alianza Juvenil de esa provincia dominicana y forma parte de una propuesta que coloca en primer plano la canción de autor y el intercambio cultural entre las dos naciones del Caribe.

Raúl Torres, nacido en Bayamo, en la oriental provincia cubana de Granma, es conocido por canciones como «Candil de nieve», «Se fue», «Desbloquéame» y «Regrésamelo todo».

Su repertorio también incluye «Cabalgando con Fidel» y «Laureles y Olivos», escritas en homenaje al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.

A su vez, José Antonio Rodríguez nació en La Romana y comenzó su trayectoria musical en la década de 1970. Compositor e intérprete, su repertorio incluye «Como un bolero», «Recuento», «Amor para voz y piano» y «Me quiere… No me quiere».

También ocupó el cargo de ministro de Cultura de la República Dominicana. Desde esa posición impulsó iniciativas que contribuyeron a que la Unesco reconociera al merengue y la bachata como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Mientras, Manuel Jiménez, nacido en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es otro reconocido compositor dominicano. Su repertorio incluye «Derroche», popularizado internacionalmente por la cantante española Ana Belén, además de numerosas composiciones llevadas a escena por artistas locales y latinoamericanos.

El encuentro permitirá así acercar al público de La Romana repertorios de dos generaciones a partir de la creación propia y de canciones que forman parte de la memoria musical de ambos países.

ool/mpv