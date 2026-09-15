Abinader ve un “despropósito” propuesta enseñanza creole RD

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SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader calificó de “despropósito” la propuesta de establecer la enseñanza obligatoria del creole en las escuelas de República Dominicana, iniciativa que contempla además la incorporación de otros idiomas al sistema educativo.

La posición del mandatario se produjo este martes, en medio del debate generado por una propuesta legislativa que plantea incluir como obligatoria la enseñanza de inglés, francés y creole en los centros educativos dominicanos.

ABINADER CUESTIONA LA PROPUESTA

Abinader rechazó que el creole sea incorporado como asignatura obligatoria y cuestionó el planteamiento durante sus declaraciones públicas de este martes.

El tema ha generado discusión en distintos sectores debido a que la propuesta busca ampliar la enseñanza de idiomas extranjeros dentro del sistema educativo dominicano.

DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

La iniciativa plantea que los estudiantes dominicanos tengan acceso obligatorio a la enseñanza de inglés, francés y creole, lo que ha abierto un debate sobre las prioridades y contenidos que deberían formar parte del currículo escolar.

La discusión se produce en un contexto en el que las autoridades educativas impulsan el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, dentro de la formación de los estudiantes.

La declaración de Abinader incorpora la posición del Poder Ejecutivo al debate sobre la propuesta, cuya eventual aprobación y aplicación dependería del proceso legislativo y de las disposiciones que adopten las autoridades educativas.

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