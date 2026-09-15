Abinader ve un “despropósito” propuesta enseñanza creole RD

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader calificó de “despropósito” la propuesta de establecer la enseñanza obligatoria del creole en las escuelas de República Dominicana, iniciativa que contempla además la incorporación de otros idiomas al sistema educativo.
La posición del mandatario se produjo este martes, en medio del debate generado por una propuesta legislativa que plantea incluir como obligatoria la enseñanza de inglés, francés y creole en los centros educativos dominicanos.
ABINADER CUESTIONA LA PROPUESTA
Abinader rechazó que el creole sea incorporado como asignatura obligatoria y cuestionó el planteamiento durante sus declaraciones públicas de este martes.
El tema ha generado discusión en distintos sectores debido a que la propuesta busca ampliar la enseñanza de idiomas extranjeros dentro del sistema educativo dominicano.
DEBATE SOBRE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
La iniciativa plantea que los estudiantes dominicanos tengan acceso obligatorio a la enseñanza de inglés, francés y creole, lo que ha abierto un debate sobre las prioridades y contenidos que deberían formar parte del currículo escolar.
La discusión se produce en un contexto en el que las autoridades educativas impulsan el fortalecimiento de la enseñanza de idiomas extranjeros, especialmente del inglés, dentro de la formación de los estudiantes.
La declaración de Abinader incorpora la posición del Poder Ejecutivo al debate sobre la propuesta, cuya eventual aprobación y aplicación dependería del proceso legislativo y de las disposiciones que adopten las autoridades educativas.
of-am
Hay que estar atento, porque a veces dice una cosa, y después hace otra
LO PRIMERO QUE TIENE QUE HACER EL PODER EJECUTIVO ES SOMETER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA REBAJAR ESA CANTIDAD DE VAGOS DIPUTADOS Y REGIDORES DEL PAIS. ¿CUAL ES LA RAZON DE QUE SI 32 SENADORES HACEN LAS MISMAS LEYES QUE LOS 200 DIPUTADOS,POREQUE TIENEN QUE SER 200 Y NO 64 DIPUTADOS 2 POR CADA PROVINCIA?.
2.PERO ADEMAS, NUESTRA MISION DEBE SER HACER QUE EL CREOLE DESAPAREZCA DE LA ISLA, PORQUE DENTRO UN PAR DE SIGLOS ESE IDIOMA VA A DESAPARECER.TODOS LOS QUE HABLAN ESE DIALECTO VIENEN AQUI APRENDEN EL ESPAÑOL Y NOSOTROS NO APRENDEMOS ESE IDIOMA PORQUE NO TIENE ETIQUETA EN MERCANCIA QUE SE VENDA EN EL MUNDO.-PROPONER QUE SE HABLE ESE IDIOMA ES UNA PERDIDA DE TIEMPO .¿CUAL ES LA HERENCIA DE ESE CULTURA QUE TENGAMOS QUE INVESTIGAR?- NINGUNA. NO SEAN IDIOTAS MANGANSONES.
Aquí no necesitamos hablar creole. Es una propuesta de atraso.
Esta gente del gobierno tienen hasta el autoestima bajo, oigan el disparate qué estan discutiendo, una JERGA qué sólo se habla en Haiti y fuera de ahí solo ellos los hablan y el caco ñame autoritario Pacheco hablando de que el tema es delicado. Disparatoson esperando que le bajen línea ante de plantear su posición al respecto. **** , cuantas vainas.
Yo pienso que esa propuesta tiene un propósito: FACILITAR LA FUSIÓN CON LAS TRIBUS HAITIANAS.
Tremendo ignorante, te aseguro que tu hablas un solo idioma
LA FUSION VIENE AUTOMATICAMENTE, PERO ES PORQUE UNA CULTURA SE VA TRAGAR A LA OTRA . NOSOTROS SI NO SEGUIMOS DE ENTREGUISTA DE NUESTRA CULTURA NOS HARIAMOS DE DUEÑOS DE ELLOS, PERO AQUI NO ESTAMOS EN DEFENDER LO NUESTRO, AQUI CELEBRAN EL BLACK FRIDAY CON MAS POMPA QUE EE.UU. DE DONDE NACIO , PERO NO LO HACEN EL DIA QUE NACIO NUESTRA PATRIA, CELEBRAN EL DIA DEL PAVO MAS QUE EE.UU., LO QUE DEJA DICHO QUE LOS PUEBLO QUE PIERDEN SU CULTURA TIENDEN A DESA`PARECER.EL MES DE LA PATRIA TODOS PONEN BANDERA AFUERA PERO LA QUE ESTA DENTRO ES EXTRANJERA… Leer mas »
Obvio, que ese es el plan