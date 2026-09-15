Rusia condiciona una tregua en guerra a que levanten sanciones

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MOSCU.- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, condicionó este martes una posible tregua energética con Ucrania a que se garantice la seguridad del transporte marítimo de petróleo y al levantamiento de sanciones, tras la afirmación del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que Moscú y Kiev acordaron no atacar objetivos energéticos.

Peskov señaló que Moscú vio la propuesta de Trump y acoge con beneplácito la iniciativa. No obstante, recordó que en la noche anterior las fuerzas ucranianas intentaron atacar una instalación energética en una provincia rusa, lo que demuestra que no existe tal acuerdo.

«Sí, vimos el anuncio del presidente Trump sobre el alto el fuego en materia energética. En general, nos parece una muy buena idea, una buena iniciativa. Estamos en contacto con los estadounidenses. Siempre apoyamos las soluciones pacíficas», afirmó.

CONDICIONES DE MOSCÚ

Al mismo tiempo, explicó que garantizar la operación segura de las refinerías y aumentar los volúmenes de producción de productos petrolíferos no resolvería los problemas globales, ya que «el principal problema es la exportación de los productos petrolíferos a los mercados globales».

En este sentido, apuntó que para resolver la cuestión del acceso sin trabas de los productos petrolíferos a los mercados mundiales se necesita «garantizar la seguridad del transporte marítimo mercante y la navegación de los petroleros».

«El régimen de Kiev aún no está dispuesto a garantizar dicha seguridad. Y saben que no solo nuestros petroleros están sufriendo, sino también los de otros países», manifestó, y agregó que la segunda solución es levantar las sanciones.

TRUMP Y CRISIS DEL DIÉSEL

«¡Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. Rusia ha acordado hacer lo mismo!», publicó este lunes el presidente estadounidense en Truth Social. Asimismo, manifestó que el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente al conflicto ucraniano y «no a Irán».

En julio, Rusia impuso restricciones a la exportación de diésel para garantizar el abastecimiento interno, después de que sus refinerías sufrieran ataques con drones ucranianos. La prohibición estará vigente hasta el 30 de septiembre.

La semana pasada, el precio del diésel en EE.UU. alcanzó la cifra récord de seis dólares por galón (3,79 litros) por primera vez en la historia, según GasBuddy. El año anterior el precio promedio nacional fue de 3,70 dólares.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, vinculó los precios récord con los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y la política de la Administración del expresidente Joe Biden. «El diésel se ha visto afectado por muchos factores, pero el principal ha sido la destrucción de las refinerías rusas por parte de Ucrania», afirmó.

Por su parte, las reservas de diésel en Europa se aproximan a sus niveles más bajos en años, apuntó en julio Morgan Stanley.