Presidente BHD llama impulsar desarrollo económico de la RD

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SANTO DOMINGO.- El presidente del Centro Financiero BHD, Luis Molina Achécar, llamó a los distintos sectores de la sociedad dominicana a alcanzar acuerdos que permitan impulsar una nueva etapa de desarrollo económico sustentada en el aumento de la productividad, la transformación educativa, la incorporación responsable de la inteligencia artificial y el bienestar de las personas.

Molina Achécar hizo el planteamiento durante su participación como orador invitado en el almuerzo institucional de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), ante autoridades del Estado, miembros del cuerpo diplomático y representantes del sector empresarial.

El ejecutivo abogó por un proceso de diálogo y concertación que permita impulsar las reformas necesarias para crear condiciones que favorezcan el bienestar de los dominicanos y garanticen la sostenibilidad de los avances alcanzados por el país.

UN NUEVO CICLO DE REFORMAS

Molina Achécar recordó el proceso de concertación y las reformas estructurales emprendidas a comienzos de la década de 1990, que, según explicó, contribuyeron a que República Dominicana alcanzara casi tres décadas de crecimiento sostenido y se posicionara como una economía de ingreso mediano alto.

Sin embargo, advirtió que el país se aproxima a un punto crítico después de alcanzar un PIB per cápita equivalente al 32 % del registrado en Estados Unidos, una situación que, a su juicio, aumenta el riesgo de caer en la denominada «trampa de los ingresos medios», fenómeno que ha afectado a otras economías de la región.

Para evitar el estancamiento y avanzar hacia una economía desarrollada, propuso impulsar un nuevo ciclo de reformas respaldado por el capital social y la capacidad de construir consensos de manera oportuna.

REFORMA EDUCATIVA Y CAPITAL HUMANO

Entre los principales desafíos nacionales, el presidente del Centro Financiero BHD situó la transformación del sistema educativo, tanto escolar como universitario.

Molina Achécar señaló que, trece años después de la asignación del 4 % del PIB a la educación y doce años después de la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, los resultados no han respondido a las expectativas nacionales, pese a una inversión que estimó en aproximadamente 50,000 millones de dólares.

Consideró que esta situación representa un elevado costo de oportunidad para la formación del capital humano y planteó la necesidad de reevaluar y reorientar integralmente el sistema educativo.

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